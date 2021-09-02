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Минфин рассмотрит новую идею ВТБ по выкупу префов

Минфин рассмотрит новую идею ВТБ по выкупу префов - РИА Новости, 02.09.2021

Минфин рассмотрит новую идею ВТБ по выкупу префов

Министерство финансов России готово рассмотреть новую идею ВТБ по выкупу своих привилегированных акций, но банк пока ее не представлял, сообщил замминистра... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T05:23

2021-09-02T05:23

2021-09-02T05:23

экономика

втб

агентство по страхованию вкладов

министерство финансов рф (минфин россии)

алексей моисеев

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Министерство финансов России готово рассмотреть новую идею ВТБ по выкупу своих привилегированных акций, но банк пока ее не представлял, сообщил замминистра Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума."С тех пор, как ВТБ предложил в первый раз вариант, когда не удалось построить финансовую модель, чтобы она была приемлемой и для них, и для нас, ничего не происходит", - сказал он.При этом Моисеев отметил, что знает об идее конвертировать префы в специальные обыкновенные акции, которую озвучивал член правления банка Дмитрий Пьянов."Я слышал об этой идее, но пока нам ее не представляли. В принципе, если ВТБ нам что-то такое покажет, то, конечно, посмотрим", - отметил Моисеев.В капитале ВТБ сейчас есть два типа привилегированных акций: первый тип - в собственности у Росимущества, второй - у Агентства по страхованию вкладов (АСВ). ВТБ предложил министерству финансов России семилетний план постепенного выкупа привилегированных акций обоих типов общим объемом 521 миллиард рублей. Это предложение Минфин не устроило.В конце мая Пьянов говорил, что может предложить Минфину новые варианты решения вопроса по выкупу привилегированных акций, такие как премия и выкуп их более быстрыми темпами или их конвертация в специальные обыкновенные акции.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210806/orden-1744754197.html

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экономика, втб, агентство по страхованию вкладов, министерство финансов рф (минфин россии), алексей моисеев, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)