https://ria.ru/20210902/voprosy-1748334303.html
Песков рассказал о работе над вопросами, приходящими на прямую линию Путину
Песков рассказал о работе над вопросами, приходящими на прямую линию Путину - РИА Новости, 02.09.2021
Песков рассказал о работе над вопросами, приходящими на прямую линию Путину
Каждый вопрос, приходящий президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии или во время подготовки к ее проведению, рассматривается, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:17
2021-09-02T12:17
2021-09-02T12:17
общество
владимир путин
дмитрий песков
общероссийский народный фронт
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Каждый вопрос, приходящий президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии или во время подготовки к ее проведению, рассматривается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он также отметил, что сейчас проведение прямых линий не только президентом, но и губернаторами востребовано, и многие главы регионов это уже делают."Что касается итогов прямых линий, ведь над прямой линией работа продолжается в течение года, до следующее прямой линии. И Общероссийский народной фронт как раз занимается проработкой каждого обращения, которое пришло президенту. Естественно во время программы он может отметить на 40-50 вопросов, но не больше , но каждое обращение обрабатывается, и очень-очень многим людям помогают в решении их вопросов", - рассказал Песков в ходе просветительского марафона "Новое знание" в рамках ВЭФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/peskov-1748332077.html
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общество, владимир путин, дмитрий песков, общероссийский народный фронт, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Песков рассказал о работе над вопросами, приходящими на прямую линию Путину
Пресс-секретарь Путина песков: рассматривается каждый вопрос, присланный на прямую линию