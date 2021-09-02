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Песков рассказал о работе над вопросами, приходящими на прямую линию Путину
Песков рассказал о работе над вопросами, приходящими на прямую линию Путину - РИА Новости, 02.09.2021
Песков рассказал о работе над вопросами, приходящими на прямую линию Путину
Каждый вопрос, приходящий президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии или во время подготовки к ее проведению, рассматривается, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:17
2021-09-02T12:17
общество
владимир путин
дмитрий песков
общероссийский народный фронт
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Каждый вопрос, приходящий президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии или во время подготовки к ее проведению, рассматривается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он также отметил, что сейчас проведение прямых линий не только президентом, но и губернаторами востребовано, и многие главы регионов это уже делают."Что касается итогов прямых линий, ведь над прямой линией работа продолжается в течение года, до следующее прямой линии. И Общероссийский народной фронт как раз занимается проработкой каждого обращения, которое пришло президенту. Естественно во время программы он может отметить на 40-50 вопросов, но не больше , но каждое обращение обрабатывается, и очень-очень многим людям помогают в решении их вопросов", - рассказал Песков в ходе просветительского марафона "Новое знание" в рамках ВЭФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, общероссийский народный фронт, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
12:17 02.09.2021
 
Песков рассказал о работе над вопросами, приходящими на прямую линию Путину

Пресс-секретарь Путина песков: рассматривается каждый вопрос, присланный на прямую линию

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Каждый вопрос, приходящий президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии или во время подготовки к ее проведению, рассматривается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также отметил, что сейчас проведение прямых линий не только президентом, но и губернаторами востребовано, и многие главы регионов это уже делают.
"Что касается итогов прямых линий, ведь над прямой линией работа продолжается в течение года, до следующее прямой линии. И Общероссийский народной фронт как раз занимается проработкой каждого обращения, которое пришло президенту. Естественно во время программы он может отметить на 40-50 вопросов, но не больше , но каждое обращение обрабатывается, и очень-очень многим людям помогают в решении их вопросов", - рассказал Песков в ходе просветительского марафона "Новое знание" в рамках ВЭФ.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 12:06
"Главное — не врать": Песков рассказал, как отвечает на сложные вопросы
 
ОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковОбщероссийский народный фронтВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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