https://ria.ru/20210902/vladivostok-1748309636.html

Рано или поздно Владивосток станет городом-миллионником, заявил Песков

Рано или поздно Владивосток станет городом-миллионником, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2021

Рано или поздно Владивосток станет городом-миллионником, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею сделать Владивосток городом-миллионником, высказал мнение, что рано или поздно это произойдет, и... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:49

2021-09-02T10:49

2021-09-02T10:49

общество

владивосток

дмитрий песков

алексей чекунков

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею сделать Владивосток городом-миллионником, высказал мнение, что рано или поздно это произойдет, и он надеется, что за счет роста населения."С точки зрения потенциала, конечно, Владивосток рано или поздно станет миллионником. Конечно, хочется надеяться, что не только за счет объединения, но главным образом за счет роста населения", - сказал Песков журналистам.Пока определенный процесс сокращения населения продолжается, добавил пресс-секретарь президента."Но будем надеяться, что эта тенденция выправится", - сказал он. По словам Пескова, город будет расти, это естественный процесс. "Город станет миллионником обязательно", - заявил пресс-секретарь президента.Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков говорил, что просчитывается бизнес-модель создания города-спутника, который мог бы называться Спутник. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, то на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.

https://ria.ru/20210831/gorod-1747915455.html

https://ria.ru/20210902/razvitie-1748265053.html

владивосток

россия

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общество, владивосток, дмитрий песков, алексей чекунков, россия