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https://ria.ru/20210902/vladivostok-1748293946.html
Дома-"свечки" на сопках Владивостока портят облик города, заявил Чекунков
Дома-"свечки" на сопках Владивостока портят облик города, заявил Чекунков - РИА Новости, 02.09.2021
Дома-"свечки" на сопках Владивостока портят облик города, заявил Чекунков
Дома-"свечки" на сопках Владивостока портят облик города, усугубляя транспортную проблему, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, выступая на ВЭФ. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T09:17
2021-09-02T10:51
общество
владивосток
дальневосточный федеральный университет
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
дальний восток
алексей чекунков
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Дома-"свечки" на сопках Владивостока портят облик города, усугубляя транспортную проблему, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, выступая на ВЭФ."Действительно, "свечки" на сопках Владивостока - это неправильно, мы портим этим облик города, мы усугубляем проблему транспортной загруженности города и мы должны учиться развиваться вширь", - заявил Чекунков.По его словам, в решении этой проблемы может помочь "современный и комфортабельный стандарт строительства жилья", который Минвостокразвития обсуждает с Минстроем."Мы очень хотим работать вместе с Минстроем, уже занимаемся этой работой и обсуждали..., чтобы у нас был разумный, современный и комфортабельный стандарт строительства жилья", - сказал Чекунков.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/vladivostok-1748285913.html
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общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), дальний восток, алексей чекунков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
09:17 02.09.2021 (обновлено: 10:51 02.09.2021)
 
Дома-"свечки" на сопках Владивостока портят облик города, заявил Чекунков

Глава Минвостокразвития Чекунков: дома-"свечки" на сопках Владивостока портят облик города

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Дома-"свечки" на сопках Владивостока портят облик города, усугубляя транспортную проблему, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, выступая на ВЭФ.
"Действительно, "свечки" на сопках Владивостока - это неправильно, мы портим этим облик города, мы усугубляем проблему транспортной загруженности города и мы должны учиться развиваться вширь", - заявил Чекунков.
ВЭФ-2021. Работа Форума - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 08:03
Чекунков рассказал о планах развития Владивостокской агломерации
По его словам, в решении этой проблемы может помочь "современный и комфортабельный стандарт строительства жилья", который Минвостокразвития обсуждает с Минстроем.
"Мы очень хотим работать вместе с Минстроем, уже занимаемся этой работой и обсуждали..., чтобы у нас был разумный, современный и комфортабельный стандарт строительства жилья", - сказал Чекунков.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 09:54
Трутнев: новый город возле Владивостока позволит снизить цены на жилье
 
ОбществоВладивостокДальневосточный федеральный университетМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Дальний ВостокАлексей ЧекунковВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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