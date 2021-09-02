https://ria.ru/20210902/vladivostok-1748293946.html

Дома-"свечки" на сопках Владивостока портят облик города, заявил Чекунков

Дома-"свечки" на сопках Владивостока портят облик города, заявил Чекунков - РИА Новости, 02.09.2021

Дома-"свечки" на сопках Владивостока портят облик города, заявил Чекунков

Дома-"свечки" на сопках Владивостока портят облик города, усугубляя транспортную проблему, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, выступая на ВЭФ. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T09:17

2021-09-02T09:17

2021-09-02T10:51

общество

владивосток

дальневосточный федеральный университет

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

дальний восток

алексей чекунков

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Дома-"свечки" на сопках Владивостока портят облик города, усугубляя транспортную проблему, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, выступая на ВЭФ."Действительно, "свечки" на сопках Владивостока - это неправильно, мы портим этим облик города, мы усугубляем проблему транспортной загруженности города и мы должны учиться развиваться вширь", - заявил Чекунков.По его словам, в решении этой проблемы может помочь "современный и комфортабельный стандарт строительства жилья", который Минвостокразвития обсуждает с Минстроем."Мы очень хотим работать вместе с Минстроем, уже занимаемся этой работой и обсуждали..., чтобы у нас был разумный, современный и комфортабельный стандарт строительства жилья", - сказал Чекунков.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/vladivostok-1748285913.html

https://realty.ria.ru/20210901/zhile-1748110673.html

владивосток

дальний восток

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общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), дальний восток, алексей чекунков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)