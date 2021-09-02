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Чекунков рассказал о планах развития Владивостокской агломерации
Чекунков рассказал о планах развития Владивостокской агломерации - РИА Новости, 02.09.2021
Чекунков рассказал о планах развития Владивостокской агломерации
Масштабный проект Владивостокской агломерации может стать первым миллионником на Дальнем Востоке через 10 лет, заявил на ВЭФ глава Минвостокразвития Алексей... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T08:03
2021-09-02T08:03
экономика
владивосток
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
алексей чекунков
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Масштабный проект Владивостокской агломерации может стать первым миллионником на Дальнем Востоке через 10 лет, заявил на ВЭФ глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."Мы бы хотели запустить масштабный проект уже рассчитанный на не менее 50 тысяч жителей, где будет спроектирован небольшой пригород Владивостока (город Спутник)... Находясь в непосредственной близости от аэропорта, 35 минут на машине до Владивостока и в сочетании с созданием владивостокской кольцевой автодороги, вот эти три элемента могут стать Большим Владивостоком. И нам бы хотелось на горизонте 10 лет увидеть эту агломерацию первым миллионником на Дальнем Востоке", - заявил Чекунков.Он добавил, что Владивосток статуса города-миллионника заслуживает и "должен к нему стремиться".Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/veb-1748285405.html
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экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, алексей чекунков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
08:03 02.09.2021
 
Чекунков рассказал о планах развития Владивостокской агломерации

Глава Минвостокразвития Чекунков рассказал о планах развития Владивостокской агломерации

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВЭФ-2021. Работа Форума
ВЭФ-2021. Работа Форума - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Масштабный проект Владивостокской агломерации может стать первым миллионником на Дальнем Востоке через 10 лет, заявил на ВЭФ глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Мы бы хотели запустить масштабный проект уже рассчитанный на не менее 50 тысяч жителей, где будет спроектирован небольшой пригород Владивостока (город Спутник)... Находясь в непосредственной близости от аэропорта, 35 минут на машине до Владивостока и в сочетании с созданием владивостокской кольцевой автодороги, вот эти три элемента могут стать Большим Владивостоком. И нам бы хотелось на горизонте 10 лет увидеть эту агломерацию первым миллионником на Дальнем Востоке", - заявил Чекунков.
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Он добавил, что Владивосток статуса города-миллионника заслуживает и "должен к нему стремиться".
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Сахалин - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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ЭкономикаВладивостокДальневосточный федеральный университетДальний ВостокАлексей ЧекунковВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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