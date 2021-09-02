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Власти Магаданской области подпишут два крупных соглашения на ВЭФ

Власти Магаданской области подпишут два крупных соглашения на ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2021

Власти Магаданской области подпишут два крупных соглашения на ВЭФ

Власти Магаданской области подпишут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке два крупных инфраструктурных соглашения, касающихся строительства... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T04:12

2021-09-02T04:12

2021-09-02T04:12

экономика

магаданская область

сергей носов

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Власти Магаданской области подпишут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке два крупных инфраструктурных соглашения, касающихся строительства социальных объектов и мусороперерабатывающего предприятия, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Сергей Носов."Я бы выделили два соглашения принципиально важных и достаточно крупных. Это соглашение с "ДОМ.РФ" и с Минвостокразвития, которое касается финансирования прежде всего социальной инфраструктуры Магаданской области на основе концессии и инфраструктурных облигаций. Очень большое соглашение, мы на него рассчитываем. И второе соглашение с Российским экологическим оператором по поводу строительства завода комплексной переработки бытовых отходов на территории Магаданской области", - рассказал Носов.Он уточнил, что в рамках первого соглашения в регионе планируют построить 21 объект. В рамках второго - современный комплекс по переработке бытовых отходов, на котором даже собираются перерабатывать мусор в топливо.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/klaster-1748265764.html

магаданская область

россия

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экономика, магаданская область, сергей носов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)