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Экономисты назвали валюты, которые могут исчезнуть
Экономисты назвали валюты, которые могут исчезнуть - РИА Новости, 02.09.2021
Экономисты назвали валюты, которые могут исчезнуть
Валюты могут исчезнуть вместе с государством, либо в случае образования нового экономического пространства (как это было с еврозоной), либо их крах возможен в... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T02:17
2021-09-02T02:17
экономика
сша
зимбабве
афганистан
андрей русецкий
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Валюты могут исчезнуть вместе с государством, либо в случае образования нового экономического пространства (как это было с еврозоной), либо их крах возможен в результате кризисов и гиперинфляции, рассказывает агентству “Прайм” управляющий активами “БКС Мир инвестиций” Андрей Русецкий.Нагляден пример зимбабвийского доллара, ходившего в 1981-2009 годах. “После того, как национальная валюта Зимбабве обесценилась на десятки миллиардов процентов, ее хождение прекратилось, и почти целое десятилетие граждане страны использовали для расчетов доллары США и валюты соседних стран. В 2019 доллар Зимбабве снова ввели в оборот, но неприятности с инфляцией угрожают опять отправить его в историю — за 2020 год он подешевел более чем на 600%”, - напомнил эксперт.Подобный сценарий с гиперинфляцией и сильным обесцениванием валюты не исключен и в Афганистане. Национальная валюта - афгани - на фоне смены власти стремительно подешевела, рост цен приобретает галопирующий темп, страна на пороге экономического коллапса. Если ситуация не изменится, валюта Афганистана вскоре может превратиться в фантик, полагает он.Аналитики "Фридом Финанс" называют экономический кризис одним из оснований для дефолта валют. Инфляция и внешний долг растут, что ставит под удар валюты части развивающихся стран. Часть из них могут выйти из обращения или стать номинальными в случае объединения в новые экономические зоны.
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сша
зимбабве
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экономика, сша, зимбабве, афганистан, андрей русецкий, бкс мир инвестиций
02:17 02.09.2021
 
Экономисты назвали валюты, которые могут исчезнуть

Экономист Русецкий: некоторые валюты могут исчезнуть при крахе государства или из-за кризиса

CC BY 2.0 / Adam Selwood / Keep The ChangeКупюра номиналом 100 триллионов долларов Зимбабве
Купюра номиналом 100 триллионов долларов Зимбабве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
CC BY 2.0 / Adam Selwood / Keep The Change
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Валюты могут исчезнуть вместе с государством, либо в случае образования нового экономического пространства (как это было с еврозоной), либо их крах возможен в результате кризисов и гиперинфляции, рассказывает агентству “Прайм” управляющий активами “БКС Мир инвестицийАндрей Русецкий.
Нагляден пример зимбабвийского доллара, ходившего в 1981-2009 годах. “После того, как национальная валюта Зимбабве обесценилась на десятки миллиардов процентов, ее хождение прекратилось, и почти целое десятилетие граждане страны использовали для расчетов доллары США и валюты соседних стран. В 2019 доллар Зимбабве снова ввели в оборот, но неприятности с инфляцией угрожают опять отправить его в историю — за 2020 год он подешевел более чем на 600%”, - напомнил эксперт.
Подобный сценарий с гиперинфляцией и сильным обесцениванием валюты не исключен и в Афганистане. Национальная валюта - афгани - на фоне смены власти стремительно подешевела, рост цен приобретает галопирующий темп, страна на пороге экономического коллапса. Если ситуация не изменится, валюта Афганистана вскоре может превратиться в фантик, полагает он.
Аналитики "Фридом Финанс" называют экономический кризис одним из оснований для дефолта валют. Инфляция и внешний долг растут, что ставит под удар валюты части развивающихся стран. Часть из них могут выйти из обращения или стать номинальными в случае объединения в новые экономические зоны.
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ЭкономикаСШАЗимбабвеАфганистанАндрей РусецкийБКС Мир инвестиций
 
 
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