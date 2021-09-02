https://ria.ru/20210902/valyuty-1748261670.html

Экономисты назвали валюты, которые могут исчезнуть

Экономисты назвали валюты, которые могут исчезнуть - РИА Новости, 02.09.2021

Экономисты назвали валюты, которые могут исчезнуть

Валюты могут исчезнуть вместе с государством, либо в случае образования нового экономического пространства (как это было с еврозоной), либо их крах возможен в... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T02:17

2021-09-02T02:17

2021-09-02T02:17

экономика

сша

зимбабве

афганистан

андрей русецкий

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Валюты могут исчезнуть вместе с государством, либо в случае образования нового экономического пространства (как это было с еврозоной), либо их крах возможен в результате кризисов и гиперинфляции, рассказывает агентству “Прайм” управляющий активами “БКС Мир инвестиций” Андрей Русецкий.Нагляден пример зимбабвийского доллара, ходившего в 1981-2009 годах. “После того, как национальная валюта Зимбабве обесценилась на десятки миллиардов процентов, ее хождение прекратилось, и почти целое десятилетие граждане страны использовали для расчетов доллары США и валюты соседних стран. В 2019 доллар Зимбабве снова ввели в оборот, но неприятности с инфляцией угрожают опять отправить его в историю — за 2020 год он подешевел более чем на 600%”, - напомнил эксперт.Подобный сценарий с гиперинфляцией и сильным обесцениванием валюты не исключен и в Афганистане. Национальная валюта - афгани - на фоне смены власти стремительно подешевела, рост цен приобретает галопирующий темп, страна на пороге экономического коллапса. Если ситуация не изменится, валюта Афганистана вскоре может превратиться в фантик, полагает он.Аналитики "Фридом Финанс" называют экономический кризис одним из оснований для дефолта валют. Инфляция и внешний долг растут, что ставит под удар валюты части развивающихся стран. Часть из них могут выйти из обращения или стать номинальными в случае объединения в новые экономические зоны.

https://ria.ru/20210830/valyuta-1747767665.html

сша

зимбабве

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, зимбабве, афганистан, андрей русецкий, бкс мир инвестиций