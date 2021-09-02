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В Минздраве рассказали о запасах вакцин от COVID-19 в регионах
В Минздраве рассказали о запасах вакцин от COVID-19 в регионах - РИА Новости, 02.09.2021
В Минздраве рассказали о запасах вакцин от COVID-19 в регионах
Вакцин от коронавируса достаточно во всех регионах России, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко на сессии ВЭФ. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:50
2021-09-02T10:50
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
виктор фисенко
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Вакцин от коронавируса достаточно во всех регионах России, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко на сессии ВЭФ."У нас сейчас запасы достаточные во всех регионах для проведения вакцинации", - сказал Фисенко.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, виктор фисенко, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
10:50 02.09.2021
 
В Минздраве рассказали о запасах вакцин от COVID-19 в регионах

Первый замминистра Минздрава Фисенко: вакцин от коронавируса достаточно во всех регионах

© РИА Новости / Алексей МайшевПроизводство российской вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на предприятии фармацевтической компании "Герофарм" в Московской области
Производство российской вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на предприятии фармацевтической компании Герофарм в Московской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Вакцин от коронавируса достаточно во всех регионах России, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко на сессии ВЭФ.
"У нас сейчас запасы достаточные во всех регионах для проведения вакцинации", - сказал Фисенко.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияВиктор ФисенкоВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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