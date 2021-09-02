https://ria.ru/20210902/vaktsinatsiya-1748442201.html

Попова рассказала о темпах снижения заболеваемости COVID-19 в России

Попова рассказала о темпах снижения заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 02.09.2021

Попова рассказала о темпах снижения заболеваемости COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в регионах, где привито от коронавируса более 60% населения, наблюдается более интенсивное снижение... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T22:59

2021-09-02T22:59

2021-09-02T23:10

общество

вакцинация

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в регионах, где привито от коронавируса более 60% населения, наблюдается более интенсивное снижение заболеваемости."Мы четко видим - те субъекты, где привито более 60% взрослого населения, а таких количество увеличивается с каждым днем, там темпы снижения значительно интенсивнее, чем… в тех регионах, где меньше половины взрослого населения привито", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала "Россия 24".Она подчеркнула, что в нескольких субъектах, где привито менее 30% населения, ситуация с заболеваемостью инфекцией "совсем не хороша".

https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748433102.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19