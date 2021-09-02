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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210902/vaktsinatsiya-1748442201.html
Попова рассказала о темпах снижения заболеваемости COVID-19 в России
Попова рассказала о темпах снижения заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 02.09.2021
Попова рассказала о темпах снижения заболеваемости COVID-19 в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в регионах, где привито от коронавируса более 60% населения, наблюдается более интенсивное снижение... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T22:59
2021-09-02T23:10
общество
вакцинация
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в регионах, где привито от коронавируса более 60% населения, наблюдается более интенсивное снижение заболеваемости."Мы четко видим - те субъекты, где привито более 60% взрослого населения, а таких количество увеличивается с каждым днем, там темпы снижения значительно интенсивнее, чем… в тех регионах, где меньше половины взрослого населения привито", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала "Россия 24".Она подчеркнула, что в нескольких субъектах, где привито менее 30% населения, ситуация с заболеваемостью инфекцией "совсем не хороша".
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общество, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
22:59 02.09.2021 (обновлено: 23:10 02.09.2021)
 
Попова рассказала о темпах снижения заболеваемости COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Попова рассказала о снижении заболеваемости COVID-19 в России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе "Лужники" в Москве
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в регионах, где привито от коронавируса более 60% населения, наблюдается более интенсивное снижение заболеваемости.
"Мы четко видим - те субъекты, где привито более 60% взрослого населения, а таких количество увеличивается с каждым днем, там темпы снижения значительно интенсивнее, чем… в тех регионах, где меньше половины взрослого населения привито", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала "Россия 24".
Она подчеркнула, что в нескольких субъектах, где привито менее 30% населения, ситуация с заболеваемостью инфекцией "совсем не хороша".
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Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
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