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Более миллиона жителей Татарстана вакцинировались от COVID-19
Более миллиона жителей Татарстана вакцинировались от COVID-19 - РИА Новости, 02.09.2021
Более миллиона жителей Татарстана вакцинировались от COVID-19
Более 1 миллиона жителей Татарстана прошли вакцинацию от COVID-19, миллионной привившейся стала 65-летняя жительница Казани, сообщает Минздрав республики. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:58
2021-09-02T17:58
2021-09-02T17:58
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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КАЗАНЬ, 2 сен – РИА Новости. Более 1 миллиона жителей Татарстана прошли вакцинацию от COVID-19, миллионной привившейся стала 65-летняя жительница Казани, сообщает Минздрав республики."Юбилейную дозу вакцины получила сегодня 65-летняя жительница Казани Наиля Шагабиева. Полгода назад она перенесла коронавирусную инфекцию, была госпитализирована в инфекционный госпиталь, а теперь решила пройти вакцинацию", - говорится в сообщении.Как уточнили в Минздраве республики, перед инъекцией Шагабиева прошла обязательный медицинский осмотр у терапевта. Вакцинация прошла в республиканском госпитале ветеранов войн. Супруг женщины вакцинировался накануне.Ранее замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков отмечал, что жители республики могут привиться любой из четырех российских вакцин. По его словам, если в какой-то поликлинике нет в наличии той или иной вакцины, можно записаться в лист ожидания и привиться при ее поступлении.По информации Минздрава региона, по состоянию на вечер 2 сентября первым компонентом вакцинированы 1 004 946 жителей республики. На 2 сентября в республике всего зарегистрировано 25 560 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 49. Выздоровели за весь период 22 358 человек, умерли 685 пациентов.
https://ria.ru/20210819/vaktsinatsiya-1746422286.html
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2021-09-02T17:58
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общество, казань, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Более миллиона жителей Татарстана вакцинировались от COVID-19
Минздрав Татарстана: более миллиона жителей республики прошли вакцинацию от COVID-19
КАЗАНЬ, 2 сен – РИА Новости.
Более 1 миллиона жителей Татарстана
прошли вакцинацию от COVID-19, миллионной привившейся стала 65-летняя жительница Казани
, сообщает Минздрав республики.
"Юбилейную дозу вакцины получила сегодня 65-летняя жительница Казани Наиля Шагабиева. Полгода назад она перенесла коронавирусную инфекцию, была госпитализирована в инфекционный госпиталь, а теперь решила пройти вакцинацию", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Минздраве республики, перед инъекцией Шагабиева прошла обязательный медицинский осмотр у терапевта. Вакцинация прошла в республиканском госпитале ветеранов войн. Супруг женщины вакцинировался накануне.
Ранее замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков отмечал, что жители республики могут привиться любой из четырех российских вакцин. По его словам, если в какой-то поликлинике нет в наличии той или иной вакцины, можно записаться в лист ожидания и привиться при ее поступлении.
По информации Минздрава региона, по состоянию на вечер 2 сентября первым компонентом вакцинированы 1 004 946 жителей республики. На 2 сентября в республике всего зарегистрировано 25 560 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 49. Выздоровели за весь период 22 358 человек, умерли 685 пациентов.