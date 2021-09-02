https://ria.ru/20210902/vaktsinatsiya-1748409447.html

Более миллиона жителей Татарстана вакцинировались от COVID-19

Более миллиона жителей Татарстана вакцинировались от COVID-19 - РИА Новости, 02.09.2021

Более миллиона жителей Татарстана вакцинировались от COVID-19

Более 1 миллиона жителей Татарстана прошли вакцинацию от COVID-19, миллионной привившейся стала 65-летняя жительница Казани, сообщает Минздрав республики. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:58

2021-09-02T17:58

2021-09-02T17:58

республика татарстан

общество

казань

республика татарстан (татарстан)

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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КАЗАНЬ, 2 сен – РИА Новости. Более 1 миллиона жителей Татарстана прошли вакцинацию от COVID-19, миллионной привившейся стала 65-летняя жительница Казани, сообщает Минздрав республики."Юбилейную дозу вакцины получила сегодня 65-летняя жительница Казани Наиля Шагабиева. Полгода назад она перенесла коронавирусную инфекцию, была госпитализирована в инфекционный госпиталь, а теперь решила пройти вакцинацию", - говорится в сообщении.Как уточнили в Минздраве республики, перед инъекцией Шагабиева прошла обязательный медицинский осмотр у терапевта. Вакцинация прошла в республиканском госпитале ветеранов войн. Супруг женщины вакцинировался накануне.Ранее замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков отмечал, что жители республики могут привиться любой из четырех российских вакцин. По его словам, если в какой-то поликлинике нет в наличии той или иной вакцины, можно записаться в лист ожидания и привиться при ее поступлении.По информации Минздрава региона, по состоянию на вечер 2 сентября первым компонентом вакцинированы 1 004 946 жителей республики. На 2 сентября в республике всего зарегистрировано 25 560 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 49. Выздоровели за весь период 22 358 человек, умерли 685 пациентов.

https://ria.ru/20210819/vaktsinatsiya-1746422286.html

казань

республика татарстан (татарстан)

россия

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Штаммы коронавируса COVID-19: какие распространены в России и чем опасны Новые мутации коронавируса Всемирная организация здравоохранения решила обозначать буквами греческого алфавита. Первые четыре достались уже широко распространенным штаммам, которые ВОЗ выделила в группу наиболее опасных для человека: “британский” штамм получил название альфа, “южноафриканский” — бета, “бразильский” — гамма, а “индийский” — дельта. Ученые посчитали, что практика названия штаммов по странам, где они были обнаружены, носит дискриминационный характер. Правда, те же ученые выразили опасения, что букв в алфавите может и не хватить, коронавирус постоянно мутирует. Какие штаммы преобладают в нашей стране и чем опасны, смотрите в видеоинфографике Ria.ru. 2021-09-02T17:58 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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