https://ria.ru/20210902/vaktsinatsiya-1748383213.html
Пермский Минздрав проведет лотерею для привившихся от COVID-19 пенсионеров
Пермский Минздрав проведет лотерею для привившихся от COVID-19 пенсионеров - РИА Новости, 02.09.2021
Пермский Минздрав проведет лотерею для привившихся от COVID-19 пенсионеров
Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень анонсировала лотерею для поощрения пенсионеров, привившихся от коронавируса, среди них разыграют около... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:50
2021-09-02T15:50
2021-09-02T16:07
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общество
пермский край
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ПЕРМЬ, 2 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень анонсировала лотерею для поощрения пенсионеров, привившихся от коронавируса, среди них разыграют около 300 призов, в том числе автомобиль."С понедельника запускается лотерея среди жителей Пермского края старше 60 лет, которые привьются после 6 сентября. Им выдадут флаеры, которые будут участвовать в розыгрыше... Главным призом лотереи является автомобиль", — рассказала глава краевого минздрава во время заседания совета глав муниципальных образований в четверг, добавив, что помимо автомобиля будут разыграны ещё более 300 призов.По ее словам, именно пациенты старше 60 лет, когда они заболевают COVID, "дают очень высокий процент смертности". Министр уточнила, что 80% всех умерших при пандемии — пожилые люди. При этом, как она отметила, в регионе не удалось справиться с поставленной задачей и привить 90% возрастных жителей."Лучше всех привились работники медорганизаций, среди них около 91% вакцинированных, 66% - работники образовательных учреждений, 65% - работники сферы соцобслуживания, 63,5% - работники промышленных предприятий", — сообщила руководитель ведомства.Она назвала "мракобесием" появление и распространение информационных "антипрививочных" роликов, призвала жителей максимально быстро вакцинироваться, чтобы "вернуться к обычной жизни" и снизить нагрузку на врачей. "В регионе почти прекращена плановая и стационарная помощь, нет врачей, с "нуля" развернули три дополнительные реанимационные зоны", — сказала Крутень, добавив, что по планам, до начала ноября необходимо привить еще 1 миллион жителей.С начала пандемии в Пермском крае коронавирусной инфекцией заразились 88 707 жителей, более 78 тысяч - выздоровели, 4 168 - скончались, более 3 тысяч проходят лечение в больнице. За время вакцинации первым компонентом привиты 684 тысячи жителей, из них 539 тысяч - полностью завершили прививочный курс, им введены оба компонента препарата.
https://ria.ru/20210902/vaktsinatsiya-1748336940.html
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общество, пермский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:50 02.09.2021 (обновлено: 16:07 02.09.2021)
Пермский Минздрав проведет лотерею для привившихся от COVID-19 пенсионеров
Глава Минздрава Пермского края Крутень рассказала о поощрении привившихся пенсионеров
ПЕРМЬ, 2 сен - РИА Новости.
Министр здравоохранения Пермского края
Анастасия Крутень анонсировала лотерею для поощрения пенсионеров, привившихся от коронавируса, среди них разыграют около 300 призов, в том числе автомобиль.
"С понедельника запускается лотерея среди жителей Пермского края старше 60 лет, которые привьются после 6 сентября. Им выдадут флаеры, которые будут участвовать в розыгрыше... Главным призом лотереи является автомобиль", — рассказала глава краевого минздрава во время заседания совета глав муниципальных образований в четверг, добавив, что помимо автомобиля будут разыграны ещё более 300 призов.
По ее словам, именно пациенты старше 60 лет, когда они заболевают COVID, "дают очень высокий процент смертности". Министр уточнила, что 80% всех умерших при пандемии — пожилые люди. При этом, как она отметила, в регионе не удалось справиться с поставленной задачей и привить 90% возрастных жителей.
"Лучше всех привились работники медорганизаций, среди них около 91% вакцинированных, 66% - работники образовательных учреждений, 65% - работники сферы соцобслуживания, 63,5% - работники промышленных предприятий", — сообщила руководитель ведомства.
Она назвала "мракобесием" появление и распространение информационных "антипрививочных" роликов, призвала жителей максимально быстро вакцинироваться, чтобы "вернуться к обычной жизни" и снизить нагрузку на врачей. "В регионе почти прекращена плановая и стационарная помощь, нет врачей, с "нуля" развернули три дополнительные реанимационные зоны", — сказала Крутень, добавив, что по планам, до начала ноября необходимо привить еще 1 миллион жителей.
С начала пандемии в Пермском крае коронавирусной инфекцией заразились 88 707 жителей, более 78 тысяч - выздоровели, 4 168 - скончались, более 3 тысяч проходят лечение в больнице. За время вакцинации первым компонентом привиты 684 тысячи жителей, из них 539 тысяч - полностью завершили прививочный курс, им введены оба компонента препарата.