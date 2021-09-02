Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210902/vaktsinatsiya-1748383213.html
Пермский Минздрав проведет лотерею для привившихся от COVID-19 пенсионеров
Пермский Минздрав проведет лотерею для привившихся от COVID-19 пенсионеров - РИА Новости, 02.09.2021
Пермский Минздрав проведет лотерею для привившихся от COVID-19 пенсионеров
Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень анонсировала лотерею для поощрения пенсионеров, привившихся от коронавируса, среди них разыграют около... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:50
2021-09-02T16:07
распространение коронавируса
общество
пермский край
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_0:277:2880:1897_1920x0_80_0_0_61acd8dc740b8b362f96bc479a0d7791.jpg
ПЕРМЬ, 2 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень анонсировала лотерею для поощрения пенсионеров, привившихся от коронавируса, среди них разыграют около 300 призов, в том числе автомобиль."С понедельника запускается лотерея среди жителей Пермского края старше 60 лет, которые привьются после 6 сентября. Им выдадут флаеры, которые будут участвовать в розыгрыше... Главным призом лотереи является автомобиль", — рассказала глава краевого минздрава во время заседания совета глав муниципальных образований в четверг, добавив, что помимо автомобиля будут разыграны ещё более 300 призов.По ее словам, именно пациенты старше 60 лет, когда они заболевают COVID, "дают очень высокий процент смертности". Министр уточнила, что 80% всех умерших при пандемии — пожилые люди. При этом, как она отметила, в регионе не удалось справиться с поставленной задачей и привить 90% возрастных жителей."Лучше всех привились работники медорганизаций, среди них около 91% вакцинированных, 66% - работники образовательных учреждений, 65% - работники сферы соцобслуживания, 63,5% - работники промышленных предприятий", — сообщила руководитель ведомства.Она назвала "мракобесием" появление и распространение информационных "антипрививочных" роликов, призвала жителей максимально быстро вакцинироваться, чтобы "вернуться к обычной жизни" и снизить нагрузку на врачей. "В регионе почти прекращена плановая и стационарная помощь, нет врачей, с "нуля" развернули три дополнительные реанимационные зоны", — сказала Крутень, добавив, что по планам, до начала ноября необходимо привить еще 1 миллион жителей.С начала пандемии в Пермском крае коронавирусной инфекцией заразились 88 707 жителей, более 78 тысяч - выздоровели, 4 168 - скончались, более 3 тысяч проходят лечение в больнице. За время вакцинации первым компонентом привиты 684 тысячи жителей, из них 539 тысяч - полностью завершили прививочный курс, им введены оба компонента препарата.
https://ria.ru/20210902/vaktsinatsiya-1748336940.html
https://ria.ru/20210901/vaktsinatsiya-1748167779.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_287:0:2847:1920_1920x0_80_0_0_85c22a5f456e15bb6eb7c8ec9069a543.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, пермский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:50 02.09.2021 (обновлено: 16:07 02.09.2021)
 
Пермский Минздрав проведет лотерею для привившихся от COVID-19 пенсионеров

Глава Минздрава Пермского края Крутень рассказала о поощрении привившихся пенсионеров

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 2 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень анонсировала лотерею для поощрения пенсионеров, привившихся от коронавируса, среди них разыграют около 300 призов, в том числе автомобиль.
"С понедельника запускается лотерея среди жителей Пермского края старше 60 лет, которые привьются после 6 сентября. Им выдадут флаеры, которые будут участвовать в розыгрыше... Главным призом лотереи является автомобиль", — рассказала глава краевого минздрава во время заседания совета глав муниципальных образований в четверг, добавив, что помимо автомобиля будут разыграны ещё более 300 призов.
Вакцинация студентов и преподавателей Уральского государственного лесотехнического университета - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 12:25Распространение коронавируса
Вакцинация снижает риск длительного протекания COVID-19, выяснили ученые
По ее словам, именно пациенты старше 60 лет, когда они заболевают COVID, "дают очень высокий процент смертности". Министр уточнила, что 80% всех умерших при пандемии — пожилые люди. При этом, как она отметила, в регионе не удалось справиться с поставленной задачей и привить 90% возрастных жителей.
"Лучше всех привились работники медорганизаций, среди них около 91% вакцинированных, 66% - работники образовательных учреждений, 65% - работники сферы соцобслуживания, 63,5% - работники промышленных предприятий", — сообщила руководитель ведомства.
Она назвала "мракобесием" появление и распространение информационных "антипрививочных" роликов, призвала жителей максимально быстро вакцинироваться, чтобы "вернуться к обычной жизни" и снизить нагрузку на врачей. "В регионе почти прекращена плановая и стационарная помощь, нет врачей, с "нуля" развернули три дополнительные реанимационные зоны", — сказала Крутень, добавив, что по планам, до начала ноября необходимо привить еще 1 миллион жителей.
С начала пандемии в Пермском крае коронавирусной инфекцией заразились 88 707 жителей, более 78 тысяч - выздоровели, 4 168 - скончались, более 3 тысяч проходят лечение в больнице. За время вакцинации первым компонентом привиты 684 тысячи жителей, из них 539 тысяч - полностью завершили прививочный курс, им введены оба компонента препарата.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 14:26Распространение коронавируса
Матвиенко призвала избегать "переборов" при вакцинации
 
Распространение коронавирусаОбществоПермский крайЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54На ВЭФ подписали соглашение о восстановлении Олекминского месторождения
06:51Вице-премьер Южной Кореи заявил о необходимости развития взаимоотношений
06:50Кузбасс и "Сибшахтосрой" заключили соглашение о развитии туробъектов
06:47Квадратный метр в России подешевел до десяти процентов
06:46"Газпром нефть" переводит расчеты в китайских аэропортах в юани
06:45Первые сделки по продаже углеродных единиц Сахалин планирует на 2022 год
06:42Пять международных компаний представят проекты экополиса на Сахалине
06:35Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество
06:35Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
06:30Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
06:28ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
06:25Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
Лента новостейМолния