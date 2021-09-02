https://ria.ru/20210902/vaktsinatsiya-1748336940.html

Вакцинация снижает риск длительного протекания COVID-19, выяснили ученые

Вакцинация снижает риск длительного протекания COVID-19, выяснили ученые - РИА Новости, 02.09.2021

Вакцинация снижает риск длительного протекания COVID-19, выяснили ученые

Ученые Великобритании выяснили, что вероятность длительного и тяжелого протекания COVID-19 у вакцинированных от коронавируса людей в два раза ниже, чем у... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:25

2021-09-02T12:25

2021-09-02T12:25

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ученые Великобритании выяснили, что вероятность длительного и тяжелого протекания COVID-19 у вакцинированных от коронавируса людей в два раза ниже, чем у невакцинированных, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Lancet.Ученые провели исследование, в котором принимали участие люди с положительным результатом теста на COVID-19. Среди испытуемых были те, кто получил хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса компаний Pfizer, Moderna или AstraZeneca в период с 8 декабря по 4 июля, а также группа людей, не прошедших вакцинацию.Результаты исследования были основаны на данных более 2 миллионов человек, зарегистрировавшихся в специальном приложении, разработанном Королевским колледжем Лондона, которое использовалось для записи симптомов, результатов тестов и данных о вакцинации. Согласно полученной информации, из 1,2 миллиона человек, получивших первую дозу вакцины, коронавирусом заразились 6 тысяч человек (0,5%), а из группы вакцинированных второй дозой препарата (более 970 тысяч человек) COVID-19 был выявлен у 2,3 тысячи (0,2%).По словам ученых, вакцинация снижает риск госпитализации и увеличивает вероятность бессимптомного протекания болезни, в частности, у людей старше 60 лет. Почти все симптомы наблюдались реже у инфицированных привитых участников, чем у невакцинированных.

https://ria.ru/20210901/vaktsinatsiya-1748167779.html

https://ria.ru/20210902/mir-1748314147.html

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в мире, общество, лондон, великобритания, astrazeneca , коронавирус covid-19