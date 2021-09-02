https://ria.ru/20210902/vaktsinatsiya-1748274373.html
Ростуризм планирует запустить "вакцинные" туры для иностранцев
Ростуризм планирует запустить "вакцинные" туры для иностранцев - РИА Новости, 02.09.2021
Ростуризм планирует запустить "вакцинные" туры для иностранцев
Ростуризм рассчитывает уже до конца года запустить "вакцинные" въездные туры в Россию, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T06:21
2021-09-02T06:21
2021-09-02T10:34
распространение коронавируса
вакцинация
владимир путин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Ростуризм рассчитывает уже до конца года запустить "вакцинные" въездные туры в Россию, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).Президент РФ Владимир Путин в июне во время Петербургского международного экономического форума поручил кабинету министров проработать вопрос об организации "вакцинного" туризма, то есть организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев."Мы рассчитываем запустить вакцинные туры в этом году. По поручению президента работа ведётся совместно с коллегами из Минздрава. Мы предлагаем (это - ред.) всем странам, с которыми к моменту запуска вакцинных туров будет запущено регулярнее авиасообщение", - сказала Догузова.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210831/koronavirus-1748077702.html
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вакцинация, владимир путин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), новости - туризм
06:21 02.09.2021 (обновлено: 10:34 02.09.2021)
Ростуризм планирует запустить "вакцинные" туры для иностранцев
Ростуризм рассчитывает до конца года запустить "вакцинные" туры в Россию для иностранцев