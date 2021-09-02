https://ria.ru/20210902/vaktsina-1748431652.html

В вакцину от гриппа включили два новых штамма, сообщила Попова

В вакцину от гриппа включили два новых штамма, сообщила Попова - РИА Новости, 02.09.2021

В вакцину от гриппа включили два новых штамма, сообщила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в этом году в вакцину от гриппа включены два новых штамма и полностью заменены штаммы группы А. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T21:02

2021-09-02T21:02

2021-09-02T21:05

общество

грипп

вакцинация

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в этом году в вакцину от гриппа включены два новых штамма и полностью заменены штаммы группы А."В этом году по рекомендации Всемирной организации здравоохранения в вакцину включены два новых штамма, то есть полностью заменена штаммовая линейка вирусов гриппа А", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала "Россия 1".Она подчеркнула, что в начале 2021 года случаев гриппа было очень мало."Но это еще раз подтверждает, что наши санитарные меры, они принимались во всем мире, очень эффективны и очень действенны", - заключила Попова.

https://ria.ru/20210902/vaktsina-1748325084.html

россия

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общество, грипп, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия