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В вакцину от гриппа включили два новых штамма, сообщила Попова
В вакцину от гриппа включили два новых штамма, сообщила Попова - РИА Новости, 02.09.2021
В вакцину от гриппа включили два новых штамма, сообщила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в этом году в вакцину от гриппа включены два новых штамма и полностью заменены штаммы группы А. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T21:02
2021-09-02T21:05
общество
грипп
вакцинация
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в этом году в вакцину от гриппа включены два новых штамма и полностью заменены штаммы группы А."В этом году по рекомендации Всемирной организации здравоохранения в вакцину включены два новых штамма, то есть полностью заменена штаммовая линейка вирусов гриппа А", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала "Россия 1".Она подчеркнула, что в начале 2021 года случаев гриппа было очень мало."Но это еще раз подтверждает, что наши санитарные меры, они принимались во всем мире, очень эффективны и очень действенны", - заключила Попова.
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общество, грипп, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия
21:02 02.09.2021 (обновлено: 21:05 02.09.2021)
 
В вакцину от гриппа включили два новых штамма, сообщила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова: в этом году в вакцину от гриппа включили два новых штамма

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнформационные плакаты в поликлинике
Информационные плакаты в поликлинике - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в этом году в вакцину от гриппа включены два новых штамма и полностью заменены штаммы группы А.
"В этом году по рекомендации Всемирной организации здравоохранения в вакцину включены два новых штамма, то есть полностью заменена штаммовая линейка вирусов гриппа А", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала "Россия 1".
Она подчеркнула, что в начале 2021 года случаев гриппа было очень мало.
"Но это еще раз подтверждает, что наши санитарные меры, они принимались во всем мире, очень эффективны и очень действенны", - заключила Попова.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 11:43Распространение коронавируса
Мантуров рассказал о ходе разработки вакцины против коронавируса и гриппа
 
ОбществоГриппВакцинацияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссия
 
 
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