https://ria.ru/20210902/vaktsina-1748431652.html
В вакцину от гриппа включили два новых штамма, сообщила Попова
В вакцину от гриппа включили два новых штамма, сообщила Попова - РИА Новости, 02.09.2021
В вакцину от гриппа включили два новых штамма, сообщила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в этом году в вакцину от гриппа включены два новых штамма и полностью заменены штаммы группы А. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T21:02
2021-09-02T21:02
2021-09-02T21:05
общество
грипп
вакцинация
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в этом году в вакцину от гриппа включены два новых штамма и полностью заменены штаммы группы А."В этом году по рекомендации Всемирной организации здравоохранения в вакцину включены два новых штамма, то есть полностью заменена штаммовая линейка вирусов гриппа А", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала "Россия 1".Она подчеркнула, что в начале 2021 года случаев гриппа было очень мало."Но это еще раз подтверждает, что наши санитарные меры, они принимались во всем мире, очень эффективны и очень действенны", - заключила Попова.
https://ria.ru/20210902/vaktsina-1748325084.html
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общество, грипп, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия
21:02 02.09.2021 (обновлено: 21:05 02.09.2021)
В вакцину от гриппа включили два новых штамма, сообщила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: в этом году в вакцину от гриппа включили два новых штамма