https://ria.ru/20210902/vaktsina-1748325084.html

Мантуров рассказал о ходе разработки вакцины против коронавируса и гриппа

Мантуров рассказал о ходе разработки вакцины против коронавируса и гриппа - РИА Новости, 02.09.2021

Мантуров рассказал о ходе разработки вакцины против коронавируса и гриппа

Первые результаты разработки единой вакцины против коронавируса и гриппа, которая разрабатывается в РФ, могут появиться к концу 2021 года, заявил в интервью РИА РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:43

2021-09-02T11:43

2021-09-02T13:33

распространение коронавируса

денис мантуров

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748343456_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_bf7bed2f1eae0cf5cf6c4b2c021fa413.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Первые результаты разработки единой вакцины против коронавируса и гриппа, которая разрабатывается в РФ, могут появиться к концу 2021 года, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Денис Мантуров."Думаю, что первые результаты мы сможем увидеть до конца текущего года", - сказал Мантуров в рамках Восточного экономического форума.По словам министра, после получения первых результатов разработки следующим этапом будет начало испытаний, чтобы запустить серийное производство вакцины.Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в апреле говорил, что госкорпорация планирует зарегистрировать свою однофазную вакцину от COVID-19 к началу 2022 года. По словам Чемезова, новая вакцина будет защищать как от коронавируса, так и от гриппа.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/vaktsina-1748323578.html

https://ria.ru/20210902/sputnik-1748311043.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис мантуров, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, восточный экономический форум — 2021 (вэф)