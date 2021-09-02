https://ria.ru/20210902/vaktsina-1748325084.html
Мантуров рассказал о ходе разработки вакцины против коронавируса и гриппа
Мантуров рассказал о ходе разработки вакцины против коронавируса и гриппа - РИА Новости, 02.09.2021
Мантуров рассказал о ходе разработки вакцины против коронавируса и гриппа
Первые результаты разработки единой вакцины против коронавируса и гриппа, которая разрабатывается в РФ, могут появиться к концу 2021 года, заявил в интервью РИА РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:43
2021-09-02T11:43
2021-09-02T13:33
распространение коронавируса
денис мантуров
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Первые результаты разработки единой вакцины против коронавируса и гриппа, которая разрабатывается в РФ, могут появиться к концу 2021 года, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Денис Мантуров."Думаю, что первые результаты мы сможем увидеть до конца текущего года", - сказал Мантуров в рамках Восточного экономического форума.По словам министра, после получения первых результатов разработки следующим этапом будет начало испытаний, чтобы запустить серийное производство вакцины.Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в апреле говорил, что госкорпорация планирует зарегистрировать свою однофазную вакцину от COVID-19 к началу 2022 года. По словам Чемезова, новая вакцина будет защищать как от коронавируса, так и от гриппа.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/vaktsina-1748323578.html
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денис мантуров, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
11:43 02.09.2021 (обновлено: 13:33 02.09.2021)
Мантуров рассказал о ходе разработки вакцины против коронавируса и гриппа
Глава Минпромторга Мантуров рассказал о разработке вакцины против коронавируса и гриппа