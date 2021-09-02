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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210902/vaktsina-1748323578.html
Мантуров рассказал о производстве вакцин против коронавируса
Мантуров рассказал о производстве вакцин против коронавируса - РИА Новости, 02.09.2021
Мантуров рассказал о производстве вакцин против коронавируса
Россия к настоящему времени ввела в оборот более 70 миллионов полных доз вакцин против COVID-19, преимущественно это "Спутник V", сообщил журналистам глава... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:36
2021-09-02T11:36
распространение коронавируса
экономика
владивосток
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дальневосточный федеральный университет
денис мантуров
здоровье - общество
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Россия к настоящему времени ввела в оборот более 70 миллионов полных доз вакцин против COVID-19, преимущественно это "Спутник V", сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на полях ВЭФ-2021."Могу сказать, что всего введено в оборот на сегодняшний день уже более 70 миллионов полных доз разных вакцин, преимущественно, конечно, это "Спутник". Только за август произведено 37,5 миллиона полных доз", - отметил он.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, денис мантуров, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", восточный экономический форум — 2021 (вэф)
11:36 02.09.2021
 
Мантуров рассказал о производстве вакцин против коронавируса

Глава Минпромторга Мантуров: в оборот ввели более 70 миллионов доз вакцин от коронавируса

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме 2021
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме 2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Россия к настоящему времени ввела в оборот более 70 миллионов полных доз вакцин против COVID-19, преимущественно это "Спутник V", сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на полях ВЭФ-2021.
"Могу сказать, что всего введено в оборот на сегодняшний день уже более 70 миллионов полных доз разных вакцин, преимущественно, конечно, это "Спутник". Только за август произведено 37,5 миллиона полных доз", - отметил он.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 10:53Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаЭкономикаВладивостокМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дальневосточный федеральный университетДенис МантуровЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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