https://ria.ru/20210902/vaktsina-1748323578.html

Мантуров рассказал о производстве вакцин против коронавируса

Мантуров рассказал о производстве вакцин против коронавируса - РИА Новости, 02.09.2021

Мантуров рассказал о производстве вакцин против коронавируса

Россия к настоящему времени ввела в оборот более 70 миллионов полных доз вакцин против COVID-19, преимущественно это "Спутник V", сообщил журналистам глава... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:36

2021-09-02T11:36

2021-09-02T11:36

распространение коронавируса

экономика

владивосток

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дальневосточный федеральный университет

денис мантуров

здоровье - общество

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Россия к настоящему времени ввела в оборот более 70 миллионов полных доз вакцин против COVID-19, преимущественно это "Спутник V", сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на полях ВЭФ-2021."Могу сказать, что всего введено в оборот на сегодняшний день уже более 70 миллионов полных доз разных вакцин, преимущественно, конечно, это "Спутник". Только за август произведено 37,5 миллиона полных доз", - отметил он.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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экономика, владивосток, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, денис мантуров, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", восточный экономический форум — 2021 (вэф)