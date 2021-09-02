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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210902/vaktsina-1748297524.html
В США могут начать производство "Спутника V" на экспорт в третьи страны
В США могут начать производство "Спутника V" на экспорт в третьи страны - РИА Новости, 02.09.2021
В США могут начать производство "Спутника V" на экспорт в третьи страны
Американские фармацевтические компании ведут переговоры о возможности производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для экспорта в третьи... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T09:42
2021-09-02T12:54
распространение коронавируса
сша
вакцина "спутник v"
алексис родзянко
американская торговая палата в рф
коронавирус covid-19
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Американские фармацевтические компании ведут переговоры о возможности производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для экспорта в третьи страны, рассказал в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко."Мы вчера встречались с представителем РФПИ, их большой проект "Спутник V" — он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает "Спутник V", но для экспорта в третьи страны", — сказал собеседник на полях ВЭФ."В том числе", — сказал Родзянко, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с американскими компаниями по производству вакцины "Спутник V"."Спутник V" — вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Схема вакцинации предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Защищенным человек считается через 21 день после введения второго компонента.На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 70 странах, общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет четыре миллиарда человек, — это более 50% населения Земли.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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сша, вакцина "спутник v", алексис родзянко, американская торговая палата в рф, коронавирус covid-19
09:42 02.09.2021 (обновлено: 12:54 02.09.2021)
 
В США могут начать производство "Спутника V" на экспорт в третьи страны

Глава Американской торговой палаты Родзянко: в США могут начать производство "Спутника V"

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Американские фармацевтические компании ведут переговоры о возможности производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для экспорта в третьи страны, рассказал в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
"Мы вчера встречались с представителем РФПИ, их большой проект "Спутник V" — он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает "Спутник V", но для экспорта в третьи страны", — сказал собеседник на полях ВЭФ.
"В том числе", — сказал Родзянко, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с американскими компаниями по производству вакцины "Спутник V".
"Спутник V" — вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Схема вакцинации предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Защищенным человек считается через 21 день после введения второго компонента.
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
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Аргентина произвела более пяти миллионов доз вакцины "Спутник V"
На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 70 странах, общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет четыре миллиарда человек, — это более 50% населения Земли.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
Распространение коронавирусаСШАВакцина "Спутник V"Алексис РодзянкоАмериканская торговая палата в РФКоронавирус COVID-19
 
 
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