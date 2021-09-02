https://ria.ru/20210902/vaktsina-1748297524.html

В США могут начать производство "Спутника V" на экспорт в третьи страны

В США могут начать производство "Спутника V" на экспорт в третьи страны - РИА Новости, 02.09.2021

В США могут начать производство "Спутника V" на экспорт в третьи страны

Американские фармацевтические компании ведут переговоры о возможности производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для экспорта в третьи... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T09:42

2021-09-02T09:42

2021-09-02T12:54

распространение коронавируса

сша

вакцина "спутник v"

алексис родзянко

американская торговая палата в рф

коронавирус covid-19

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Американские фармацевтические компании ведут переговоры о возможности производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для экспорта в третьи страны, рассказал в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко."Мы вчера встречались с представителем РФПИ, их большой проект "Спутник V" — он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает "Спутник V", но для экспорта в третьи страны", — сказал собеседник на полях ВЭФ."В том числе", — сказал Родзянко, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с американскими компаниями по производству вакцины "Спутник V"."Спутник V" — вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Схема вакцинации предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Защищенным человек считается через 21 день после введения второго компонента.На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 70 странах, общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет четыре миллиарда человек, — это более 50% населения Земли.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210828/sputnik-v-1747621591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, вакцина "спутник v", алексис родзянко, американская торговая палата в рф, коронавирус covid-19