https://ria.ru/20210902/vaktsina-1748297524.html
В США могут начать производство "Спутника V" на экспорт в третьи страны
В США могут начать производство "Спутника V" на экспорт в третьи страны - РИА Новости, 02.09.2021
В США могут начать производство "Спутника V" на экспорт в третьи страны
Американские фармацевтические компании ведут переговоры о возможности производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для экспорта в третьи... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T09:42
2021-09-02T09:42
2021-09-02T12:54
распространение коронавируса
сша
вакцина "спутник v"
алексис родзянко
американская торговая палата в рф
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599764493_145:334:3191:2048_1920x0_80_0_0_d0704081cd0ae830b324b3c9c9fef733.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Американские фармацевтические компании ведут переговоры о возможности производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для экспорта в третьи страны, рассказал в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко."Мы вчера встречались с представителем РФПИ, их большой проект "Спутник V" — он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает "Спутник V", но для экспорта в третьи страны", — сказал собеседник на полях ВЭФ."В том числе", — сказал Родзянко, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с американскими компаниями по производству вакцины "Спутник V"."Спутник V" — вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Схема вакцинации предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Защищенным человек считается через 21 день после введения второго компонента.На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 70 странах, общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет четыре миллиарда человек, — это более 50% населения Земли.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210828/sputnik-v-1747621591.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599764493_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_012fe491d399d1dd4694f958f04b8b44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вакцина "спутник v", алексис родзянко, американская торговая палата в рф, коронавирус covid-19
09:42 02.09.2021 (обновлено: 12:54 02.09.2021)
В США могут начать производство "Спутника V" на экспорт в третьи страны
Глава Американской торговой палаты Родзянко: в США могут начать производство "Спутника V"
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости.
Американские фармацевтические компании ведут переговоры о возможности производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V
" для экспорта в третьи страны, рассказал в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в России
(AmCham) Алексис Родзянко
.
"Мы вчера встречались с представителем РФПИ, их большой проект "Спутник V" — он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает "Спутник V", но для экспорта в третьи страны", — сказал собеседник на полях ВЭФ.
"В том числе", — сказал Родзянко, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с американскими компаниями по производству вакцины "Спутник V".
"Спутник V" — вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Схема вакцинации предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Защищенным человек считается через 21 день после введения второго компонента.
На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 70 странах, общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет четыре миллиарда человек, — это более 50% населения Земли.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.