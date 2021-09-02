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Тамбовская область
https://ria.ru/20210902/urok-1748429211.html
Тамбовский губернатор провел урок науки в центре "IT-куб. Мичуринск"
Тамбовский губернатор провел урок науки в центре "IT-куб. Мичуринск" - РИА Новости, 02.09.2021
Тамбовский губернатор провел урок науки в центре "IT-куб. Мичуринск"
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провёл урок науки в центре цифрового образования детей "IT-куб.Мичуринск", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T20:32
2021-09-02T20:32
тамбовская область
общество
тамбовская область
александр никитин
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ТАМБОВ, 2 сен - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провёл урок науки в центре цифрового образования детей "IT-куб.Мичуринск", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Центр цифрового образования открылся во втором по величине городе Тамбовской области накануне."Здесь будут учиться 400 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Каждый год в мероприятиях центра планируется задействовать более 1,5 тысячи обучающихся. Очень хорошо, что в нашем регионе появляются такие современные образовательные объекты. Ребята здесь освоят современные IT-технологии, разберутся в особенностях виртуальной реальности и в искусственном интеллекте. Эти знания сделают из наших учеников востребованных специалистов", – приводит пресс-служба слова Никитина.Губернатор интересовался у ребят, кем они хотят стать в будущем, рассказал о научном потенциале и возможностях тамбовского края."Тамбовская область и дальше будет активно участвовать в реализации национального проекта "Образование". А, значит, появятся новые инновационные образовательные центры, продолжится ремонт и строительство школ, оснащение уже имеющихся современным оборудованием", - сказал Никитин.В пресс-службе добавили, что Мичуринский IT-куб стал вторым центром, построенном в Тамбовской области по федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". Общая стоимость проекта составила 13,3 миллиона рублей, из которых 11,5 миллиона рублей – средства федерального бюджета.
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общество, тамбовская область, александр никитин
20:32 02.09.2021
 

Тамбовский губернатор провел урок науки в центре "IT-куб. Мичуринск"

© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
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ТАМБОВ, 2 сен - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провёл урок науки в центре цифрового образования детей "IT-куб.Мичуринск", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Центр цифрового образования открылся во втором по величине городе Тамбовской области накануне.
"Здесь будут учиться 400 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Каждый год в мероприятиях центра планируется задействовать более 1,5 тысячи обучающихся. Очень хорошо, что в нашем регионе появляются такие современные образовательные объекты. Ребята здесь освоят современные IT-технологии, разберутся в особенностях виртуальной реальности и в искусственном интеллекте. Эти знания сделают из наших учеников востребованных специалистов", – приводит пресс-служба слова Никитина.
Губернатор интересовался у ребят, кем они хотят стать в будущем, рассказал о научном потенциале и возможностях тамбовского края.
"Тамбовская область и дальше будет активно участвовать в реализации национального проекта "Образование". А, значит, появятся новые инновационные образовательные центры, продолжится ремонт и строительство школ, оснащение уже имеющихся современным оборудованием", - сказал Никитин.
В пресс-службе добавили, что Мичуринский IT-куб стал вторым центром, построенном в Тамбовской области по федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". Общая стоимость проекта составила 13,3 миллиона рублей, из которых 11,5 миллиона рублей – средства федерального бюджета.
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