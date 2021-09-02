https://ria.ru/20210902/ugrozy-1748403776.html

Сербская церковь сообщила об угрозах духовенству в Черногории

Сербская церковь сообщила об угрозах духовенству в Черногории - РИА Новости, 02.09.2021

Сербская церковь сообщила об угрозах духовенству в Черногории

Угрозы в отношении представителей митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории участились в преддверии интронизации... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:32

2021-09-02T17:32

2021-09-02T17:34

религия

подгорица (город)

сербия

черногория

александр вучич

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БЕЛГРАД, 2 сен – РИА Новости. Угрозы в отношении представителей митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории участились в преддверии интронизации новоизбранного митрополита Иоанникия и визита патриарха Сербского Порфирия, сообщила митрополия.Интронизация митрополита Иоанникия в средневековом монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине 5 сентября ранее вызвала протест националистических кругов Черногории. Движение, называющие себя "комитами", ранее многократно проводило акции протеста перед объектами СПЦ, чье духовенство называет проводниками просербской политики в Черногории и "рукой официального Белграда". Во избежание инцидентов в ходе церемонии церковное руководство отказалось от приглашения верующих к монастырю в день интронизации. Торжественная встреча Сербского патриарха Порфирия назначена на 4 сентября в Подгорице.В среду митрополит Иоанникий призвал граждан Черногории к сохранению "мира и братского согласия". Но уже в четверг митрополия СПЦ сообщила об инциденте с протестующими, в который вынуждена была вмешаться полиция."Граждане, которые собрались вечером в среду и организованно пришли в монастырь, весьма грубо требовали разрешить снимать на видео их пребывание в монастыре. Им, как и всегда, было разрешено войти, но от них требовалось не снимать без одобрения. Несколько человек из этой группы вошли в храм, и никто им не препятствовал и не пытался этого сделать, хотя они пришли к монастырю с транспарантами и намерением, которое может быть истолковано только как сознательная провокация", - говорится в сообщении митрополии Черногорско-Приморской."Нетрудно сделать вывод, что и это событие – часть давления на митрополию из-за предстоящей интронизации новоизбранного митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия и угроза свободам и правам верующих митрополии. Мы не оповещаем общественность и полицию о каждом из ряда инцидентов: уличных и онлайн-угрозах и оскорблениях, которые в эти дни получают священники и другие сотрудники митрополии в Цетине", - отметило духовенство, повторно указав на необходимость сохранить братское согласие.МВД Черногории и власти Сербии неоднократно выражали беспокойство в связи с безопасностью в ходе предстоящих церковных мероприятий. Министр внутренних дел республики Сергей Секулович указал на возможную радикализацию ситуации в Цетине 5 сентября. Президент Сербии Александр Вучич, приглашенный на интронизацию в Цетине, до четверга не подтвердил своего присутствия.

https://ria.ru/20210517/kosovo-1732365760.html

https://ria.ru/20200518/1571584328.html

подгорица (город)

сербия

черногория

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подгорица (город), сербия, черногория, александр вучич