https://ria.ru/20210902/udostovereniya-1748409348.html

Электронные удостоверения многодетных вводят в Подмосковье

Электронные удостоверения многодетных вводят в Подмосковье - РИА Новости, 02.09.2021

Электронные удостоверения многодетных вводят в Подмосковье

Московская область полностью переходит на электронные удостоверения многодетности с 17 сентября, сообщила министр социального развития Московской области Ирина... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:58

2021-09-02T17:58

2021-09-02T17:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Московская область полностью переходит на электронные удостоверения многодетности с 17 сентября, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина."Сейчас, начиная с 17 сентября, полностью переходим на электронное удостоверение. Все, у тебя родился третий ребенок, ты зарегистрирован в Московской области и дети тоже, тебе автоматически приходит на портал госуслуг твоих, в личный кабинет, электронное удостоверение. Ты его скачиваешь в телефон себе и ходишь", - рассказала Каклюгина на YouTube-канале радио "Говорит Москва".По мнению министра, такое нововведение позволит родителям всегда иметь с собой это удостоверение.

https://realty.ria.ru/20210706/zemlya-1740083098.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)