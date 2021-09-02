Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210902/udostovereniya-1748409348.html
Электронные удостоверения многодетных вводят в Подмосковье
Электронные удостоверения многодетных вводят в Подмосковье - РИА Новости, 02.09.2021
Электронные удостоверения многодетных вводят в Подмосковье
Московская область полностью переходит на электронные удостоверения многодетности с 17 сентября, сообщила министр социального развития Московской области Ирина... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:58
2021-09-02T17:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733194347_0:103:2727:1637_1920x0_80_0_0_e29ca103bd24d6cb8f6fc1ddde6dd09b.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Московская область полностью переходит на электронные удостоверения многодетности с 17 сентября, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина."Сейчас, начиная с 17 сентября, полностью переходим на электронное удостоверение. Все, у тебя родился третий ребенок, ты зарегистрирован в Московской области и дети тоже, тебе автоматически приходит на портал госуслуг твоих, в личный кабинет, электронное удостоверение. Ты его скачиваешь в телефон себе и ходишь", - рассказала Каклюгина на YouTube-канале радио "Говорит Москва".По мнению министра, такое нововведение позволит родителям всегда иметь с собой это удостоверение.
https://realty.ria.ru/20210706/zemlya-1740083098.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733194347_0:0:2727:2046_1920x0_80_0_0_519b5de857c66aeb9e3d216a85ff090d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)
17:58 02.09.2021
 

Электронные удостоверения многодетных вводят в Подмосковье

© Depositphotos / VitalinkaМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Depositphotos / Vitalinka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Московская область полностью переходит на электронные удостоверения многодетности с 17 сентября, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина.
"Сейчас, начиная с 17 сентября, полностью переходим на электронное удостоверение. Все, у тебя родился третий ребенок, ты зарегистрирован в Московской области и дети тоже, тебе автоматически приходит на портал госуслуг твоих, в личный кабинет, электронное удостоверение. Ты его скачиваешь в телефон себе и ходишь", - рассказала Каклюгина на YouTube-канале радио "Говорит Москва".
Строящийся дом в Московской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 13:15
Свыше 880 многодетных семей Подмосковья получили земельные участки
По мнению министра, такое нововведение позволит родителям всегда иметь с собой это удостоверение.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54На ВЭФ подписали соглашение о восстановлении Олекминского месторождения
06:51Вице-премьер Южной Кореи заявил о необходимости развития взаимоотношений
06:50Кузбасс и "Сибшахтосрой" заключили соглашение о развитии туробъектов
06:47Квадратный метр в России подешевел до десяти процентов
06:46"Газпром нефть" переводит расчеты в китайских аэропортах в юани
06:45Первые сделки по продаже углеродных единиц Сахалин планирует на 2022 год
06:42Пять международных компаний представят проекты экополиса на Сахалине
06:35Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество
06:35Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
06:30Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
06:28ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
06:25Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
Лента новостейМолния