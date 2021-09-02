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Электронные удостоверения многодетных вводят в Подмосковье
Электронные удостоверения многодетных вводят в Подмосковье - РИА Новости, 02.09.2021
Электронные удостоверения многодетных вводят в Подмосковье
Московская область полностью переходит на электронные удостоверения многодетности с 17 сентября, сообщила министр социального развития Московской области Ирина... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:58
2021-09-02T17:58
2021-09-02T17:58
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Московская область полностью переходит на электронные удостоверения многодетности с 17 сентября, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина."Сейчас, начиная с 17 сентября, полностью переходим на электронное удостоверение. Все, у тебя родился третий ребенок, ты зарегистрирован в Московской области и дети тоже, тебе автоматически приходит на портал госуслуг твоих, в личный кабинет, электронное удостоверение. Ты его скачиваешь в телефон себе и ходишь", - рассказала Каклюгина на YouTube-канале радио "Говорит Москва".По мнению министра, такое нововведение позволит родителям всегда иметь с собой это удостоверение.
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московская область (подмосковье)