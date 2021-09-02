https://ria.ru/20210902/ubiystvo-1748353579.html

В Анапе вычислили убийцу по брошенной руке

В Анапе вычислили убийцу по брошенной руке - РИА Новости, 02.09.2021

В Анапе вычислили убийцу по брошенной руке

Убийство раскрыли в Анапе по отрезанной руке: сожитель погибшей уже признался в содеянном, сообщает в пятницу СУ СК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:33

2021-09-02T13:33

2021-09-02T18:11

происшествия

краснодарский край

анапа

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КРАСНОДАР, 2 сен — РИА Новости. Убийство раскрыли в Анапе по отрезанной руке: сожитель погибшей уже признался в содеянном, сообщает в пятницу СУ СК по Краснодарскому краю.Уголовное дело возбудили после того, как работник городской свалки нашел в промзоне хутора Воскресенский фрагмент ампутированной женской руки."Следователем была идентифицирована обнаруженная конечность как принадлежащая 42-летней местной жительнице, которую с 28 августа никто не видел. <...> Установлена причастность к исчезновению женщины ее 45-летнего сожителя. Он был задержан. В ходе допроса мужчина дал признательные показания", — говорится в релизе.Тот рассказал, как в ночь на минувшее воскресенье поссорился с подругой: та упрекала его в том, что он мало зарабатывает и не может покупать достаточно спиртного.В ходе конфликта, по данным следствия, мужчина задушил сожительницу, потом расчленил и вывез на свалку.В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении фигуранта под стражу.

https://ria.ru/20210831/priznanie-1747996981.html

https://ria.ru/20210825/poezd-1747171523.html

краснодарский край

анапа

россия

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происшествия, краснодарский край, анапа, следственный комитет россии (ск рф), россия