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В Анапе вычислили убийцу по брошенной руке
В Анапе вычислили убийцу по брошенной руке - РИА Новости, 02.09.2021
В Анапе вычислили убийцу по брошенной руке
Убийство раскрыли в Анапе по отрезанной руке: сожитель погибшей уже признался в содеянном, сообщает в пятницу СУ СК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:33
2021-09-02T13:33
2021-09-02T18:11
происшествия
краснодарский край
анапа
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОДАР, 2 сен — РИА Новости. Убийство раскрыли в Анапе по отрезанной руке: сожитель погибшей уже признался в содеянном, сообщает в пятницу СУ СК по Краснодарскому краю.Уголовное дело возбудили после того, как работник городской свалки нашел в промзоне хутора Воскресенский фрагмент ампутированной женской руки."Следователем была идентифицирована обнаруженная конечность как принадлежащая 42-летней местной жительнице, которую с 28 августа никто не видел. <...> Установлена причастность к исчезновению женщины ее 45-летнего сожителя. Он был задержан. В ходе допроса мужчина дал признательные показания", — говорится в релизе.Тот рассказал, как в ночь на минувшее воскресенье поссорился с подругой: та упрекала его в том, что он мало зарабатывает и не может покупать достаточно спиртного.В ходе конфликта, по данным следствия, мужчина задушил сожительницу, потом расчленил и вывез на свалку.В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении фигуранта под стражу.
https://ria.ru/20210831/priznanie-1747996981.html
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происшествия, краснодарский край, анапа, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:33 02.09.2021 (обновлено: 18:11 02.09.2021)
В Анапе вычислили убийцу по брошенной руке
СК: в Анапе раскрыли убийство по отрезанной руке
КРАСНОДАР, 2 сен — РИА Новости.
Убийство раскрыли в Анапе
по отрезанной руке: сожитель погибшей уже признался в содеянном, сообщает в пятницу СУ СК по Краснодарскому краю
.
Уголовное дело возбудили после того, как работник городской свалки нашел в промзоне хутора Воскресенский фрагмент ампутированной женской руки.
"Следователем была идентифицирована обнаруженная конечность как принадлежащая 42-летней местной жительнице, которую с 28 августа никто не видел. <...> Установлена причастность к исчезновению женщины ее 45-летнего сожителя. Он был задержан. В ходе допроса мужчина дал признательные показания", — говорится в релизе.
Тот рассказал, как в ночь на минувшее воскресенье поссорился с подругой: та упрекала его в том, что он мало зарабатывает и не может покупать достаточно спиртного.
В ходе конфликта, по данным следствия, мужчина задушил сожительницу, потом расчленил и вывез на свалку.
В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении фигуранта под стражу.