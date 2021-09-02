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Туризм
https://ria.ru/20210902/turizm-1748293505.html
Иванов высказался о развитии экологического туризма в России
Иванов высказался о развитии экологического туризма в России - РИА Новости, 02.09.2021
Иванов высказался о развитии экологического туризма в России
Экологический туризм при правильной организации в России может приносить большие коммерческие доходы, сообщил специальный представитель президента Российской... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T09:14
2021-09-02T09:14
туризм
сергей иванов (политик)
кроноцкий заповедник
новости - туризм
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Экологический туризм при правильной организации в России может приносить большие коммерческие доходы, сообщил специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, выступая на ВЭФ."Кроноцкий заповедник - это чудо света, просто чудо света уникальное. Но экологический туризм у нас не развит. Туристы ездили на Камчатку как дикари... или до недавнего времени, заплатив немалые деньги, чтобы слетать на Курильское озеро. Это бриллиант в короне российских заповедных мест. Экологический туризм при правильной организации, особенно в РФ, может приносить достаточно большие коммерческие доходы", - сказал Иванов.По его словам, в ряде стран экологический туризм приносит до 50-60% доходов нацбюджета.Это направление - большое, ещё не использованное в России подспорье для коммерческой деятельности, но оно должно быть правильно организовано и строго контролироваться, добавил он.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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сергей иванов (политик), кроноцкий заповедник, новости - туризм, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
09:14 02.09.2021
 
Иванов высказался о развитии экологического туризма в России

Советник президента Иванов: экологический туризм может приносить России большие доходы

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на IV Восточном экономическом форуме
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на IV Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Экологический туризм при правильной организации в России может приносить большие коммерческие доходы, сообщил специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, выступая на ВЭФ.
"Кроноцкий заповедник - это чудо света, просто чудо света уникальное. Но экологический туризм у нас не развит. Туристы ездили на Камчатку как дикари... или до недавнего времени, заплатив немалые деньги, чтобы слетать на Курильское озеро. Это бриллиант в короне российских заповедных мест. Экологический туризм при правильной организации, особенно в РФ, может приносить достаточно большие коммерческие доходы", - сказал Иванов.
По его словам, в ряде стран экологический туризм приносит до 50-60% доходов нацбюджета.
Это направление - большое, ещё не использованное в России подспорье для коммерческой деятельности, но оно должно быть правильно организовано и строго контролироваться, добавил он.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ТуризмСергей Иванов (политик)Кроноцкий заповедникНовости - ТуризмВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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