https://ria.ru/20210902/turizm-1748293505.html

Иванов высказался о развитии экологического туризма в России

Иванов высказался о развитии экологического туризма в России - РИА Новости, 02.09.2021

Иванов высказался о развитии экологического туризма в России

Экологический туризм при правильной организации в России может приносить большие коммерческие доходы, сообщил специальный представитель президента Российской... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T09:14

2021-09-02T09:14

2021-09-02T09:14

туризм

сергей иванов (политик)

кроноцкий заповедник

новости - туризм

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152837/71/1528377186_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_074401f7664cd1221f9b9444d5ce95ea.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Экологический туризм при правильной организации в России может приносить большие коммерческие доходы, сообщил специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, выступая на ВЭФ."Кроноцкий заповедник - это чудо света, просто чудо света уникальное. Но экологический туризм у нас не развит. Туристы ездили на Камчатку как дикари... или до недавнего времени, заплатив немалые деньги, чтобы слетать на Курильское озеро. Это бриллиант в короне российских заповедных мест. Экологический туризм при правильной организации, особенно в РФ, может приносить достаточно большие коммерческие доходы", - сказал Иванов.По его словам, в ряде стран экологический туризм приносит до 50-60% доходов нацбюджета.Это направление - большое, ещё не использованное в России подспорье для коммерческой деятельности, но оно должно быть правильно организовано и строго контролироваться, добавил он.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210523/ekoturizm-1733504998.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей иванов (политик), кроноцкий заповедник, новости - туризм, восточный экономический форум — 2021 (вэф)