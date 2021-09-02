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В Южной Корее рассказали сотрудничестве с Россией в сфере туризма
В Южной Корее рассказали сотрудничестве с Россией в сфере туризма - РИА Новости, 02.09.2021
В Южной Корее рассказали сотрудничестве с Россией в сфере туризма
Развитие туризма между Россией и Южной Кореей является серьезным направлением сотрудничества в отношениях двух стран, заявил министр по делам объединения Южной... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T06:24
2021-09-02T06:24
2021-09-02T06:24
туризм
в мире
южная корея
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Развитие туризма между Россией и Южной Кореей является серьезным направлением сотрудничества в отношениях двух стран, заявил министр по делам объединения Южной Кореи Ли Ин Ен."Развитие туристических связей как составной компонент развития отношений между нашими странами – это очень серьезное направление развития сотрудничества", - заявил министр, выступая в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) на сессии "Туризм: новая эра гостеприимства".По его словам, у молодого поколения корейцев растет интерес к турам по России, создание необходимых для подобного рода туров условий возможно.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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в мире, южная корея, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
В Южной Корее рассказали сотрудничестве с Россией в сфере туризма
В Южной Корее считают развитие туризма с Россией серьезным направлением сотрудничества