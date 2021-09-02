https://ria.ru/20210902/turizm-1748269681.html
В России разработали стратегию круизного туризма
В России разработали стратегию круизного туризма - РИА Новости, 02.09.2021
В России разработали стратегию круизного туризма
Ростуризм разработал стратегию круизного туризма, которую в ближайшее время представят на рассмотрение правительства РФ, сообщила глава ведомства Зарина... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T05:09
2021-09-02T05:09
2021-09-02T05:09
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Ростуризм разработал стратегию круизного туризма, которую в ближайшее время представят на рассмотрение правительства РФ, сообщила глава ведомства Зарина Догузова во время сессии "Туризм: новая эра гостеприимства", которая состоялась в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)."Ростуризм подготовил стратегию по развитию круизного туризма, которая практически со всеми ФОИВами согласована, остаётся буквально пара. Сразу после этого внесем документ в правительство на утверждение. Соответственно, после этого будет принята дорожная карта, которая закрепил эти решения", - сказала Догузова.Она также добавила, что в общем объеме круизного рынка в мире доля России составляет менее 2%."Нам точно есть куда расти и куда стремиться. Три основных блока проблем есть. На первое место поставлю нормативно-правовое регулирование. У нас 41 нормативно-правовой акт регулирует развитие туризма сегодня, и практически каждый из них требует изменений. Мы сформулировали эти изменения и также направили в ФОИВы на согласование. Эти 41 НПА, которые не регулирует Ростуризм. Это будет большая совместная работа с министерствами и ведомствами, в том числе силовыми", - добавила глава ведомства.Догузова продолжила, что второй блок проблем касается инфраструктуры. "Это и причальные стенки, и "зеленые" стоянки. Малое количество причальной инфраструктуры не позволяют нам формировать однонедельные туры. В мире средняя продолжительность туров - неделя, а у нас две. Потому что у нас нет возможностей из-за недостатка причальной инфраструктуры формировать короткие поездки. Это тоже влияет на спрос", - пояснила она.Наконец, третий проблемный блок - это продвижение, маркетинг и формирование спроса. Глава Ростуризма уточнила, что важна привязка воды и суши, чтобы когда корабль причаливал, туристы могли найти чем заняться на берегу - необходимы музей, рестораны и так далее.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
В России разработали стратегию круизного туризма
В России разработали и практически согласовали стратегию круизного туризма
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Ростуризм
разработал стратегию круизного туризма, которую в ближайшее время представят на рассмотрение правительства РФ
, сообщила глава ведомства Зарина Догузова
во время сессии "Туризм: новая эра гостеприимства", которая состоялась в рамках Восточного экономического форума
(ВЭФ).
"Ростуризм подготовил стратегию по развитию круизного туризма, которая практически со всеми ФОИВами согласована, остаётся буквально пара. Сразу после этого внесем документ в правительство на утверждение. Соответственно, после этого будет принята дорожная карта, которая закрепил эти решения", - сказала Догузова.
Она также добавила, что в общем объеме круизного рынка в мире доля России составляет менее 2%.
"Нам точно есть куда расти и куда стремиться. Три основных блока проблем есть. На первое место поставлю нормативно-правовое регулирование. У нас 41 нормативно-правовой акт регулирует развитие туризма сегодня, и практически каждый из них требует изменений. Мы сформулировали эти изменения и также направили в ФОИВы на согласование. Эти 41 НПА, которые не регулирует Ростуризм. Это будет большая совместная работа с министерствами и ведомствами, в том числе силовыми", - добавила глава ведомства.
Догузова продолжила, что второй блок проблем касается инфраструктуры. "Это и причальные стенки, и "зеленые" стоянки. Малое количество причальной инфраструктуры не позволяют нам формировать однонедельные туры. В мире средняя продолжительность туров - неделя, а у нас две. Потому что у нас нет возможностей из-за недостатка причальной инфраструктуры формировать короткие поездки. Это тоже влияет на спрос", - пояснила она.
Наконец, третий проблемный блок - это продвижение, маркетинг и формирование спроса. Глава Ростуризма уточнила, что важна привязка воды и суши, чтобы когда корабль причаливал, туристы могли найти чем заняться на берегу - необходимы музей, рестораны и так далее.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.