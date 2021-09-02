https://ria.ru/20210902/turizm-1748268847.html
На Камчатке будут появляться туристические объекты, заявил Солодов
На Камчатке будут появляться туристические объекты, заявил Солодов - РИА Новости, 02.09.2021
На Камчатке будут появляться туристические объекты, заявил Солодов
Правительство Камчатского края обязывает золотодобытчиков оставлять после завершения своих работ туристические объекты и предлагает добровольный отказ от добычи РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:56
2021-09-02T04:56
2021-09-02T04:56
туризм
экономика
камчатский край
владимир солодов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Правительство Камчатского края обязывает золотодобытчиков оставлять после завершения своих работ туристические объекты и предлагает добровольный отказ от добычи в случае, если это наносит ущерб туристическому потенциалу края, заявил губернатор региона Владимир Солодов на сессии по циклической экономике на Восточном экономическом форуме.Он уточнил, что уже есть примеры, когда прекращалась разработка золоторудных месторождений, если это входило в противоречие с развитием туристического потенциала. Завершение работ проходило в добровольном порядке с заключением соответствующего договора.Глава региона также поблагодарил Минприроды за принятие в августе моратория на разработку золоторудных месторождений в центральной Камчатке.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210602/kamchatka-1735269556.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, камчатский край, владимир солодов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
На Камчатке будут появляться туристические объекты, заявил Солодов
Солодов: на Камчатке после завершения добычи золота будут появляться туристические объекты