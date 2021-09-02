https://ria.ru/20210902/turizm-1748268847.html

На Камчатке будут появляться туристические объекты, заявил Солодов

На Камчатке будут появляться туристические объекты, заявил Солодов - РИА Новости, 02.09.2021

На Камчатке будут появляться туристические объекты, заявил Солодов

Правительство Камчатского края обязывает золотодобытчиков оставлять после завершения своих работ туристические объекты и предлагает добровольный отказ от добычи РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T04:56

2021-09-02T04:56

2021-09-02T04:56

туризм

экономика

камчатский край

владимир солодов

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Правительство Камчатского края обязывает золотодобытчиков оставлять после завершения своих работ туристические объекты и предлагает добровольный отказ от добычи в случае, если это наносит ущерб туристическому потенциалу края, заявил губернатор региона Владимир Солодов на сессии по циклической экономике на Восточном экономическом форуме.Он уточнил, что уже есть примеры, когда прекращалась разработка золоторудных месторождений, если это входило в противоречие с развитием туристического потенциала. Завершение работ проходило в добровольном порядке с заключением соответствующего договора.Глава региона также поблагодарил Минприроды за принятие в августе моратория на разработку золоторудных месторождений в центральной Камчатке.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210602/kamchatka-1735269556.html

камчатский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, камчатский край, владимир солодов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)