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Купировать рост цен нельзя, заявил Песков
Купировать рост цен нельзя, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2021
Купировать рост цен нельзя, заявил Песков
Полностью купировать рост цен нельзя, но предпринимаемые в России меры позволяют сохранить макроэкономическую стабильность, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:01
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экономика
дмитрий песков
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Полностью купировать рост цен нельзя, но предпринимаемые в России меры позволяют сохранить макроэкономическую стабильность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Правительство принимает энергичные меры. Цены растут во всём мире… Естественно, мы испытываем на себе последствия. Но контрмеры, которые предпринимаются правительством, мегарегулятором, позволяют нам быть уверенными в том, что макроэкономическую стабильность удастся обеспечить и сохранить", - сказал он.Песков добавил, что полностью купировать рост цен нельзя в силу ситуации в мире.
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экономика, дмитрий песков, россия
11:01 02.09.2021
 
Купировать рост цен нельзя, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: полностью купировать рост цен нельзя

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПокупатель и продавец на овощном рынке
Покупатель и продавец на овощном рынке - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Полностью купировать рост цен нельзя, но предпринимаемые в России меры позволяют сохранить макроэкономическую стабильность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Правительство принимает энергичные меры. Цены растут во всём мире… Естественно, мы испытываем на себе последствия. Но контрмеры, которые предпринимаются правительством, мегарегулятором, позволяют нам быть уверенными в том, что макроэкономическую стабильность удастся обеспечить и сохранить", - сказал он.
Песков добавил, что полностью купировать рост цен нельзя в силу ситуации в мире.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 17:12В России
Новак: риска повышения цен на топливо сейчас нет
 
ЭкономикаДмитрий ПесковРоссия
 
 
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