https://ria.ru/20210902/tseny-1748313090.html
Купировать рост цен нельзя, заявил Песков
Купировать рост цен нельзя, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2021
Купировать рост цен нельзя, заявил Песков
Полностью купировать рост цен нельзя, но предпринимаемые в России меры позволяют сохранить макроэкономическую стабильность, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:01
2021-09-02T11:01
2021-09-02T11:01
экономика
дмитрий песков
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Полностью купировать рост цен нельзя, но предпринимаемые в России меры позволяют сохранить макроэкономическую стабильность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Правительство принимает энергичные меры. Цены растут во всём мире… Естественно, мы испытываем на себе последствия. Но контрмеры, которые предпринимаются правительством, мегарегулятором, позволяют нам быть уверенными в том, что макроэкономическую стабильность удастся обеспечить и сохранить", - сказал он.Песков добавил, что полностью купировать рост цен нельзя в силу ситуации в мире.
https://radiosputnik.ria.ru/20210901/tseny-1748201980.html
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экономика, дмитрий песков, россия
Купировать рост цен нельзя, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: полностью купировать рост цен нельзя