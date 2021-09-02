14:40 02.09.2021 (обновлено: 17:20 02.09.2021)
Дюмин назвал главную цель празднования 650-летия Куликовской битвы
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области
ТУЛА, 2 сен – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин считает главной целью празднования 650-летия Куликовской битвы сохранение исторической памяти и национальной идентичности, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
В пятницу в музейном комплексе "Куликово поле" в селе Моховое Куркинского района Тульской области состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовской битвы.
"В проект 650-летия нам необходимо вдохнуть мощную общенациональную идеологию: в своем единстве Россия непобедима! Куликово поле сегодня является местом силы и притяжения. Наша задача – придать ему новое звучание: Куликовская битва должна стать символом целостности нашего государства, знаменем, которое мы должны нести через века и передавать из поколения в поколение. Глобальная цель всей этой работы – сохранение исторической памяти и национальной идентичности", - привел собеседник агентства слова Дюмина.
В общей сложности план по празднованию юбилейной даты на данном этапе включает более 50 мероприятий. В рамках заседания оргкомитета были рассмотрены и другие предлагаемые творческие и инфраструктурные проекты. Планируется сформировать культурно-туристический кластер общенационального масштаба с современной инфраструктурой. Предполагаются строительство дорог, очистка рек, прежде всего Дона, реконструкция инженерных сетей, благоустройство территорий. Вся инфраструктура должна гармонично вписаться в окружающую среду и дополнить уже существующий ансамбль.
По информации правительства Тульской области, в заседании приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.