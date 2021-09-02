https://ria.ru/20210902/tsel-1748368248.html

Дюмин назвал главную цель празднования 650-летия Куликовской битвы

Дюмин назвал главную цель празднования 650-летия Куликовской битвы - РИА Новости, 02.09.2021

Дюмин назвал главную цель празднования 650-летия Куликовской битвы

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин считает главной целью празднования 650-летия Куликовской битвы сохранение исторической памяти и национальной... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:40

2021-09-02T14:40

2021-09-02T17:20

тульская область

тульская область

российское историческое общество

"куликово поле"

алексей дюмин

ольга любимова

общество

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565224865_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_8942328f78f262473aaa90366d0e2d0a.jpg

ТУЛА, 2 сен – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин считает главной целью празднования 650-летия Куликовской битвы сохранение исторической памяти и национальной идентичности, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.В пятницу в музейном комплексе "Куликово поле" в селе Моховое Куркинского района Тульской области состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовской битвы."В проект 650-летия нам необходимо вдохнуть мощную общенациональную идеологию: в своем единстве Россия непобедима! Куликово поле сегодня является местом силы и притяжения. Наша задача – придать ему новое звучание: Куликовская битва должна стать символом целостности нашего государства, знаменем, которое мы должны нести через века и передавать из поколения в поколение. Глобальная цель всей этой работы – сохранение исторической памяти и национальной идентичности", - привел собеседник агентства слова Дюмина.В общей сложности план по празднованию юбилейной даты на данном этапе включает более 50 мероприятий. В рамках заседания оргкомитета были рассмотрены и другие предлагаемые творческие и инфраструктурные проекты. Планируется сформировать культурно-туристический кластер общенационального масштаба с современной инфраструктурой. Предполагаются строительство дорог, очистка рек, прежде всего Дона, реконструкция инженерных сетей, благоустройство территорий. Вся инфраструктура должна гармонично вписаться в окружающую среду и дополнить уже существующий ансамбль.По информации правительства Тульской области, в заседании приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

https://ria.ru/20210826/proekty-1747401210.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, российское историческое общество, "куликово поле", алексей дюмин, ольга любимова, общество, социальный навигатор