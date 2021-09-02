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ВТБ профинансирует строительство шести новых траулеров-сейнеров на Камчатке

ВТБ профинансирует строительство шести новых траулеров-сейнеров на Камчатке - РИА Новости, 02.09.2021

ВТБ профинансирует строительство шести новых траулеров-сейнеров на Камчатке

ВТБ и Рыболовецкий колхоз им. Ленина договорились о строительстве на Камчатке шести новых траулеров-сейнеров. Проект будет реализован при финансовой поддержке... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T09:59

2021-09-02T09:59

2021-09-02T09:59

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. ВТБ и Рыболовецкий колхоз им. Ленина договорились о строительстве на Камчатке шести новых траулеров-сейнеров. Проект будет реализован при финансовой поддержке банка, соглашение об этом подписано в рамках ВЭФ-2021, сообщает пресс-служба банка.Новые сейнеры будут по мощности и мобильности превосходить работающие сейчас малые суда предприятия. Вместительность трюма каждого судна будет больше в три раза и составит до 60 тонн рыбы. Современное оборудование обеспечит комфортные условия для работы и отдыха экипажа. Сумма инвестиций в постройку шести судов составит порядка 1,5 миллиарда рублей."Один из стратегических приоритетов ВТБ – содействие развитию экономики регионов, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния жителей. С рыбодобычей во многом связаны экономические перспективы территорий Дальнего Востока, поэтому мы поддерживаем ключевые проекты предприятий отрасли. Строительство новых промысловых судов, которое ведется при участии банка, позволит Колхозу им. Ленина продолжить успешное развитие бизнеса и обеспечить жителей региона качественной продукцией", - сказал подписавший соглашение руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан ЕременкоПо словам председателя Рыболовецкого колхоза им. Ленина Сергея Тарусова, строительство сейнеров будет вестись на Камчатке, что поможет создать здесь технологическую базу, которая будет востребована при модернизации флота и других рыбодобывающих предприятий.

https://ria.ru/20210902/magadan-1748299344.html

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