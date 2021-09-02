https://ria.ru/20210902/trassa-1748270590.html

ГТЛК станет участником запуска беспилотных грузоперевозок на трассе М-11

ГТЛК станет участником запуска беспилотных грузоперевозок на трассе М-11 - РИА Новости, 02.09.2021

ГТЛК станет участником запуска беспилотных грузоперевозок на трассе М-11

"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) примет участие в проекте по формированию беспилотного логистического коридора на трассе М-11 "Нева",... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T05:25

2021-09-02T05:25

2021-09-02T05:38

экономика

технологии

владивосток

петербургский международный экономический форум (фонд)

государственная транспортная лизинговая компания

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740489143_0:111:3245:1936_1920x0_80_0_0_a3cbaf78e0fd21be04bda33e89aa9aab.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) примет участие в проекте по формированию беспилотного логистического коридора на трассе М-11 "Нева", сообщает компания."В составе международного проектного консорциума под эгидой Минтранса России ГТЛК примет участие в формировании беспилотного логистического коридора – запуске автономных грузоперевозок на федеральной трассе М-11 "Нева" протяженностью 660 километров до 2024 года", - говорится в релизе.Уточняется, что к действующему соглашению Минтранса России в рамках Восточного экономического форума-2021 присоединились ГТЛК, "Почта России", Volvo и OZON."ГТЛК как крупнейшая лизинговая компания России готова предложить эффективные финансовые инструменты для реализации проекта в части обеспечения поставок цифрового оборудования для создания инфраструктуры функционирования беспилотного и подключенного транспорта, а также поставок автономной техники", - цитирует пресс-служба слова гендиректора ГТЛК Евгения Дитриха во время церемонии подписания документа.Работа над запуском беспилотников на трассе М-11 ведется в рамках проекта Минтранса РФ "Беспилотные логистические коридоры". На ПМЭФ-21 министерство подписало соответствующее соглашение с ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика", "Национальными телематическими системами", "СберАвтотехом" и другими компаниями. Ранее замминистра транспорта Кирилл Богданов сообщал, что к 2030 году общая протяженность федеральных трасс в России, оборудованных специальными системами для движения беспилотного грузового транспорта, должна достичь 19,5 тысячи километров.ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210707/tekhnika-1740260770.html

https://realty.ria.ru/20210604/trassa-1735573282.html

https://ria.ru/20200506/1571005326.html

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, владивосток, петербургский международный экономический форум (фонд), государственная транспортная лизинговая компания, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)