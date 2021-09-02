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ГТЛК станет участником запуска беспилотных грузоперевозок на трассе М-11
ГТЛК станет участником запуска беспилотных грузоперевозок на трассе М-11 - РИА Новости, 02.09.2021
ГТЛК станет участником запуска беспилотных грузоперевозок на трассе М-11
"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) примет участие в проекте по формированию беспилотного логистического коридора на трассе М-11 "Нева",... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T05:25
2021-09-02T05:38
экономика
технологии
владивосток
петербургский международный экономический форум (фонд)
государственная транспортная лизинговая компания
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) примет участие в проекте по формированию беспилотного логистического коридора на трассе М-11 "Нева", сообщает компания."В составе международного проектного консорциума под эгидой Минтранса России ГТЛК примет участие в формировании беспилотного логистического коридора – запуске автономных грузоперевозок на федеральной трассе М-11 "Нева" протяженностью 660 километров до 2024 года", - говорится в релизе.Уточняется, что к действующему соглашению Минтранса России в рамках Восточного экономического форума-2021 присоединились ГТЛК, "Почта России", Volvo и OZON."ГТЛК как крупнейшая лизинговая компания России готова предложить эффективные финансовые инструменты для реализации проекта в части обеспечения поставок цифрового оборудования для создания инфраструктуры функционирования беспилотного и подключенного транспорта, а также поставок автономной техники", - цитирует пресс-служба слова гендиректора ГТЛК Евгения Дитриха во время церемонии подписания документа.Работа над запуском беспилотников на трассе М-11 ведется в рамках проекта Минтранса РФ "Беспилотные логистические коридоры". На ПМЭФ-21 министерство подписало соответствующее соглашение с ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика", "Национальными телематическими системами", "СберАвтотехом" и другими компаниями. Ранее замминистра транспорта Кирилл Богданов сообщал, что к 2030 году общая протяженность федеральных трасс в России, оборудованных специальными системами для движения беспилотного грузового транспорта, должна достичь 19,5 тысячи километров.ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210707/tekhnika-1740260770.html
https://realty.ria.ru/20210604/trassa-1735573282.html
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экономика, технологии, владивосток, петербургский международный экономический форум (фонд), государственная транспортная лизинговая компания, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:25 02.09.2021 (обновлено: 05:38 02.09.2021)
 
ГТЛК станет участником запуска беспилотных грузоперевозок на трассе М-11

ГТЛК примет участие в запуске автономных грузоперевозок на федеральной трассе М-11 "Нева"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей
Движение автомобилей - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.осударственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) примет участие в проекте по формированию беспилотного логистического коридора на трассе М-11 "Нева", сообщает компания.
"В составе международного проектного консорциума под эгидой Минтранса России ГТЛК примет участие в формировании беспилотного логистического коридора – запуске автономных грузоперевозок на федеральной трассе М-11 "Нева" протяженностью 660 километров до 2024 года", - говорится в релизе.
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Уточняется, что к действующему соглашению Минтранса России в рамках Восточного экономического форума-2021 присоединились ГТЛК, "Почта России", Volvo и OZON.
"ГТЛК как крупнейшая лизинговая компания России готова предложить эффективные финансовые инструменты для реализации проекта в части обеспечения поставок цифрового оборудования для создания инфраструктуры функционирования беспилотного и подключенного транспорта, а также поставок автономной техники", - цитирует пресс-служба слова гендиректора ГТЛК Евгения Дитриха во время церемонии подписания документа.
Работа над запуском беспилотников на трассе М-11 ведется в рамках проекта Минтранса РФ "Беспилотные логистические коридоры". На ПМЭФ-21 министерство подписало соответствующее соглашение с ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика", "Национальными телематическими системами", "СберАвтотехом" и другими компаниями. Ранее замминистра транспорта Кирилл Богданов сообщал, что к 2030 году общая протяженность федеральных трасс в России, оборудованных специальными системами для движения беспилотного грузового транспорта, должна достичь 19,5 тысячи километров.
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ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ЭкономикаТехнологииВладивостокПетербургский международный экономический форум (фонд)Государственная транспортная лизинговая компанияРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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