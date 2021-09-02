Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/tokio-1748395917.html
Токио отказывается признавать итоги Второй мировой войны, заявила Захарова
Токио отказывается признавать итоги Второй мировой войны, заявила Захарова - РИА Новости, 02.09.2021
Токио отказывается признавать итоги Второй мировой войны, заявила Захарова
Токио до сих пор отказывается признавать общепризнанные оценки причин, обстоятельств и результатов Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:49
2021-09-02T21:44
в мире
токио
япония
вторая мировая война (1939-1945)
дальний восток
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736534042_0:246:3061:1968_1920x0_80_0_0_202ad32965e0bfd4f8f79ead40848ea6.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Токио до сих пор отказывается признавать общепризнанные оценки причин, обстоятельств и результатов Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она также напомнила, что милитаристская Япония оставалась единственным реальным союзником фашистской Германии, которая продолжала вести военные действия на Дальнем Востоке и в Тихом океане после подписания немцами акта о безоговорочной капитуляции.
https://ria.ru/20210902/kodzuki-1748356035.html
токио
япония
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736534042_228:225:2658:2047_1920x0_80_0_0_13a2594322e84a06536e732ba9115082.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, токио, япония, вторая мировая война (1939-1945), дальний восток, мария захарова
16:49 02.09.2021 (обновлено: 21:44 02.09.2021)
 
Токио отказывается признавать итоги Второй мировой войны, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: Токио отказывается признавать итоги Второй мировой войны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Токио до сих пор отказывается признавать общепризнанные оценки причин, обстоятельств и результатов Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы с сожалением вынуждены констатировать, что официальный Токио до сих пор отказывается в полной мере признавать сложившуюся историческую реальность и разделить общепризнанные оценки причин, обстоятельств и результатов Второй мировой войны", — сказала Захарова на брифинге.

Она также напомнила, что милитаристская Япония оставалась единственным реальным союзником фашистской Германии, которая продолжала вести военные действия на Дальнем Востоке и в Тихом океане после подписания немцами акта о безоговорочной капитуляции.
Чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 15:00
Тоехиса Кодзуки: надеюсь на развитие сотрудничества РФ и Японии в Арктике
 
В миреТокиоЯпонияВторая мировая война (1939-1945)Дальний ВостокМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:51Вице-премьер Южной Кореи заявил о необходимости развития взаимоотношений
06:50Кузбасс и "Сибшахтосрой" заключили соглашение о развитии туробъектов
06:47Квадратный метр в России подешевел до десяти процентов
06:46"Газпром нефть" переводит расчеты в китайских аэропортах в юани
06:45Первые сделки по продаже углеродных единиц Сахалин планирует на 2022 год
06:42Пять международных компаний представят проекты экополиса на Сахалине
06:35Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество
06:35Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
06:30Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
06:28ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
06:25Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
Лента новостейМолния