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Токио отказывается признавать итоги Второй мировой войны, заявила Захарова

Токио отказывается признавать итоги Второй мировой войны, заявила Захарова - РИА Новости, 02.09.2021

Токио отказывается признавать итоги Второй мировой войны, заявила Захарова

Токио до сих пор отказывается признавать общепризнанные оценки причин, обстоятельств и результатов Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T16:49

2021-09-02T16:49

2021-09-02T21:44

в мире

токио

япония

вторая мировая война (1939-1945)

дальний восток

мария захарова

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Токио до сих пор отказывается признавать общепризнанные оценки причин, обстоятельств и результатов Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она также напомнила, что милитаристская Япония оставалась единственным реальным союзником фашистской Германии, которая продолжала вести военные действия на Дальнем Востоке и в Тихом океане после подписания немцами акта о безоговорочной капитуляции.

https://ria.ru/20210902/kodzuki-1748356035.html

токио

япония

дальний восток

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в мире, токио, япония, вторая мировая война (1939-1945), дальний восток, мария захарова