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Токио отказывается признавать итоги Второй мировой войны, заявила Захарова
Токио отказывается признавать итоги Второй мировой войны, заявила Захарова - РИА Новости, 02.09.2021
Токио отказывается признавать итоги Второй мировой войны, заявила Захарова
Токио до сих пор отказывается признавать общепризнанные оценки причин, обстоятельств и результатов Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:49
2021-09-02T16:49
2021-09-02T21:44
в мире
токио
япония
вторая мировая война (1939-1945)
дальний восток
мария захарова
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Токио до сих пор отказывается признавать общепризнанные оценки причин, обстоятельств и результатов Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она также напомнила, что милитаристская Япония оставалась единственным реальным союзником фашистской Германии, которая продолжала вести военные действия на Дальнем Востоке и в Тихом океане после подписания немцами акта о безоговорочной капитуляции.
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в мире, токио, япония, вторая мировая война (1939-1945), дальний восток, мария захарова
16:49 02.09.2021 (обновлено: 21:44 02.09.2021)
Токио отказывается признавать итоги Второй мировой войны, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: Токио отказывается признавать итоги Второй мировой войны