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РЭО предложил создать в регионах технопарки по переработке отходов
РЭО предложил создать в регионах технопарки по переработке отходов - РИА Новости, 02.09.2021
РЭО предложил создать в регионах технопарки по переработке отходов
Необходимо создавать технологические парки, которые обеспечат переработку отходов в регионах, иначе раздельный сбор в удаленных местах теряет смысл, заявил... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:34
2021-09-02T04:34
экономика
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
денис буцаев
жкх
российский экологический оператор
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Необходимо создавать технологические парки, которые обеспечат переработку отходов в регионах, иначе раздельный сбор в удаленных местах теряет смысл, заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.Он пояснил, что регионы сталкиваются с проблемой отсутствия мощностей по переработке отходов. Сортировка отходов не имеет смысла, так как после получения вторичного сырья оно остается ненужным: везти на переработку дорого, а на месте перерабатывать некому.Он отметил, что новые инициативы сталкиваются с отставанием законодательной базы от требований современной экономики, поэтому РЭО и Минприроды инициируют разработку закона о циклической экономике.По словам Буцаева, проблема переработки актуальна, например, для Камчатки, где нет мощностей по переработке раздельно собранного вторичного сырья.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), денис буцаев, жкх, российский экологический оператор, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:34 02.09.2021
 
РЭО предложил создать в регионах технопарки по переработке отходов

Глава РЭО Буцаев: в регионах следует создавать технопарки по переработке отходов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМусоровоз
Мусоровоз - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Необходимо создавать технологические парки, которые обеспечат переработку отходов в регионах, иначе раздельный сбор в удаленных местах теряет смысл, заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Он пояснил, что регионы сталкиваются с проблемой отсутствия мощностей по переработке отходов. Сортировка отходов не имеет смысла, так как после получения вторичного сырья оно остается ненужным: везти на переработку дорого, а на месте перерабатывать некому.

"Мы с Минпромторгом активно прорабатываем площадки под экотехнопарки, на которых будут перерабатываться отходы", - сказал Буцаев.

Он отметил, что новые инициативы сталкиваются с отставанием законодательной базы от требований современной экономики, поэтому РЭО и Минприроды инициируют разработку закона о циклической экономике.
По словам Буцаева, проблема переработки актуальна, например, для Камчатки, где нет мощностей по переработке раздельно собранного вторичного сырья.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Строительство - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 15:10
В Калининграде построят технопарк для IT-компаний
 
ЭкономикаМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Денис БуцаевЖКХРоссийский экологический операторВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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