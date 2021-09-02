https://ria.ru/20210902/tekhnoparki-1748267034.html
РЭО предложил создать в регионах технопарки по переработке отходов
РЭО предложил создать в регионах технопарки по переработке отходов - РИА Новости, 02.09.2021
РЭО предложил создать в регионах технопарки по переработке отходов
Необходимо создавать технологические парки, которые обеспечат переработку отходов в регионах, иначе раздельный сбор в удаленных местах теряет смысл, заявил... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:34
2021-09-02T04:34
2021-09-02T04:34
экономика
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
денис буцаев
жкх
российский экологический оператор
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Необходимо создавать технологические парки, которые обеспечат переработку отходов в регионах, иначе раздельный сбор в удаленных местах теряет смысл, заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.Он пояснил, что регионы сталкиваются с проблемой отсутствия мощностей по переработке отходов. Сортировка отходов не имеет смысла, так как после получения вторичного сырья оно остается ненужным: везти на переработку дорого, а на месте перерабатывать некому.Он отметил, что новые инициативы сталкиваются с отставанием законодательной базы от требований современной экономики, поэтому РЭО и Минприроды инициируют разработку закона о циклической экономике.По словам Буцаева, проблема переработки актуальна, например, для Камчатки, где нет мощностей по переработке раздельно собранного вторичного сырья.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://realty.ria.ru/20210706/kaliningrad-1740108179.html
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экономика, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), денис буцаев, жкх, российский экологический оператор, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
РЭО предложил создать в регионах технопарки по переработке отходов
Глава РЭО Буцаев: в регионах следует создавать технопарки по переработке отходов