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В Техасе будут судить таксистов, которые отвозят женщин в клинику абортов
В Техасе будут судить таксистов, которые отвозят женщин в клинику абортов - РИА Новости, 02.09.2021
В Техасе будут судить таксистов, которые отвозят женщин в клинику абортов
Американцы смогут предъявлять водителям такси в Техасе иски на сумму 10 тысяч долларов за то, что они довозят женщин до клиник для абортов, сообщает издание New РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:38
2021-09-02T15:38
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Американцы смогут предъявлять водителям такси в Техасе иски на сумму 10 тысяч долларов за то, что они довозят женщин до клиник для абортов, сообщает издание New York Times.Верховный суд США в среду отказался блокировать принятый в штате Техас закон, запрещающий проводить аборты после шести недель беременности. Закон не предусматривает уголовные наказания за незаконные аборты, но дает право гражданам предъявлять судебные иски всем, кто "помогает или подстрекает" к аборту.Как отмечает газета, граждане, даже не проживающие в Техасе, смогут подавать иски против врачей, сотрудников клиник, консультантов, людей, которые помогают оплатить процедуру, и даже водителей Uber, доставляющих пациентов в клинику для абортов.По данным радиостанции NPR, техасская организация Right to Life создала специальный веб-сайт "разоблачителей", где граждане могут анонимно сообщать обо всех, кто, по их мнению, нарушает закон об абортах.На федеральном уровне аборты разрешены с 1973 года решением Верховного суда США. Целый ряд штатов приняли законы, серьезно ограничивающие или де-факто вовсе запрещающие аборты.Вопрос о том, следует ли разрешать или запрещать аборты, по-прежнему является в США политически мотивированным, противники и сторонники абортов ведут активные кампании в обществе, а позиция политиков по этому вопросу серьезно влияет на перспективы их избрания.Сторонники абортов заявляют о праве женщин самостоятельно распоряжаться своим телом и о том, что эмбрион на ранних стадиях формирования не может считаться человеческой личностью. Они также указывают на то, что запрет абортов может привести к криминализации этой операции и смерти многочисленных женщин, которые в нарушение закона попытаются прервать беременность. Противники абортов ссылаются на религиозные предписания и концепцию, что жизнь человека начинается с момента зачатия, в связи с чем они считают аборты аморальным действием или даже преступлением.
https://ria.ru/20210521/bayden-1733180416.html
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в мире, техас, сша, uber
15:38 02.09.2021
 
В Техасе будут судить таксистов, которые отвозят женщин в клинику абортов

NYT: таксистов будут судить, если они отвезут женщину в клинику абортов в Техасе

© Fotolia / Andres Rodriguez Такси
Такси - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Fotolia / Andres Rodriguez
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Американцы смогут предъявлять водителям такси в Техасе иски на сумму 10 тысяч долларов за то, что они довозят женщин до клиник для абортов, сообщает издание New York Times.
Верховный суд США в среду отказался блокировать принятый в штате Техас закон, запрещающий проводить аборты после шести недель беременности. Закон не предусматривает уголовные наказания за незаконные аборты, но дает право гражданам предъявлять судебные иски всем, кто "помогает или подстрекает" к аборту.
Как отмечает газета, граждане, даже не проживающие в Техасе, смогут подавать иски против врачей, сотрудников клиник, консультантов, людей, которые помогают оплатить процедуру, и даже водителей Uber, доставляющих пациентов в клинику для абортов.
По данным радиостанции NPR, техасская организация Right to Life создала специальный веб-сайт "разоблачителей", где граждане могут анонимно сообщать обо всех, кто, по их мнению, нарушает закон об абортах.
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На федеральном уровне аборты разрешены с 1973 года решением Верховного суда США. Целый ряд штатов приняли законы, серьезно ограничивающие или де-факто вовсе запрещающие аборты.
Вопрос о том, следует ли разрешать или запрещать аборты, по-прежнему является в США политически мотивированным, противники и сторонники абортов ведут активные кампании в обществе, а позиция политиков по этому вопросу серьезно влияет на перспективы их избрания.
Сторонники абортов заявляют о праве женщин самостоятельно распоряжаться своим телом и о том, что эмбрион на ранних стадиях формирования не может считаться человеческой личностью. Они также указывают на то, что запрет абортов может привести к криминализации этой операции и смерти многочисленных женщин, которые в нарушение закона попытаются прервать беременность. Противники абортов ссылаются на религиозные предписания и концепцию, что жизнь человека начинается с момента зачатия, в связи с чем они считают аборты аморальным действием или даже преступлением.
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