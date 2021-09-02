https://ria.ru/20210902/tanets-1748427539.html

Учительница извинилась за танец живота на школьной линейке в Хабаровске

Учительница извинилась за танец живота на школьной линейке в Хабаровске - РИА Новости, 02.09.2021

Учительница извинилась за танец живота на школьной линейке в Хабаровске

Учительница хореографии из Хабаровска Юлия Марченко извинилась за исполнение танца живота на торжественной линейке 1 сентября. Ролик с обращением педагога... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T20:14

2021-09-02T20:14

2021-09-02T22:46

общество

хабаровск

день знаний

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Учительница хореографии из Хабаровска Юлия Марченко извинилась за исполнение танца живота на торжественной линейке 1 сентября. Ролик с обращением педагога опубликовала администрация города на странице во "ВКонтакте"."Своим творческим номером, изображая Птицу счастья, я никого не хотела оскорбить", — сказала учительница.Она добавила, что хотела "принести радость" зрителям, а не задеть чьи-то чувства. По словам Марченко, ее номер оказался слишком сценическим и не вписался в формат мероприятия."Хочу принести искренние извинения всем детям, родителям, бабушкам, дедушкам и всем тем, у кого мое выступление вызвало негативные эмоции, непонимание и недоумение", — добавила хореограф.В то же время Марченко подчеркнула, что ее сценический костюм был полностью закрытым, а тело казалось обнаженным из-за цвета ткани и освещения."Смысл моего номера заключается в том, что мы — люди — никогда не теряли свои крылья", — добавила она. По мнению учительницы, критики ее танца не заметили этот посыл.Педагог рассказала, что работает в школе с сентября этого года. По ее словам, с этим номером она выступала на городских мероприятиях, однако в будущем будет учитывать специфику школьных праздников.Накануне в соцсетях распространили выступление Марченко на торжественной линейке в честь Дня знаний в одной из школ Хабаровска. Управление образования города назвало номер педагога неуместным. В ведомстве заявили, что он ставит под сомнение концепцию воспитательной работы школы, и начали служебную проверку в отношении руководства учебного заведения.

https://ria.ru/20210901/putin-1748149897.html

хабаровск

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общество, хабаровск, день знаний