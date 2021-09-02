https://ria.ru/20210902/svinovodstvo-1748278036.html

"Русагро" планирует вернуться к идее комплекса свиноводства в Китае

"Русагро" планирует вернуться к идее комплекса свиноводства в Китае - РИА Новости, 02.09.2021

"Русагро" планирует вернуться к идее комплекса свиноводства в Китае

Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, может вернуться к идее создания свиноводческого комплекса в Китае после снятия ограничений из-за... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:16

2021-09-02T07:16

2021-09-02T07:17

экономика

китай

русагро

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, может вернуться к идее создания свиноводческого комплекса в Китае после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщил журналистам гендиректор "Русагро" Максим Басов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)."Русагро" рассматривает такую возможность. Но в связи с тем, что визиты в Китай производить практически невозможно, вся наша китайская (команда - ред.), которая свининой занималась, была эвакуирована - в данный момент никакой работы по этому проекту не ведется", - сказал Басов."Когда Китай откроется, мы вернемся к переговорам, в основном с руководством провинции Хэйлунцзян. Но надо будет смотреть, какая будет ситуация на рынке свинины Китая", - также заметил топ-менеджер.Он указал, что Китай довольно сильно увеличил собственное производство свинины, с другой стороны, в стране продолжает распространяться африканская чума свиней (АЧС). "Поэтому будем смотреть. По срокам и объемам - не от нас зависит, это зависит от китайского руководства, когда они откроют страну", - заключил Басов.Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, это также один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, 7,5% акций - самому Басову. Free float составляет порядка 20%.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210211/svinina-1597093914.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, китай, русагро , россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)