РЭЦ: экспортный стандарт 2.0 заработает во всех регионах России к 2024 году
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВице-президент АО "Российский экспортный центр" Максим Кобин
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Универсальные коробочные решения для развития экспорта с учетом региональной специфики - Региональный экспортный стандарт 2.0 - охватит все регионы России уже к 2024 году, заявил на заседание Координационного совета по промышленности в ходе ВЭФ вице-президент РЭЦ Максим Кобин.
"Со следующего года региональный экспортный стандарт будет действовать в 40 регионах страны, а до 2024 год – во всех субъектах Российской Федерации", - сказал он.
Кобин напомнил, что РЭЦ разработал специальные "коробочные" решения – унифицированные подходы по созданию базовых условий для развития экспорта с учетом региональной специфики – РЭС 2.0 (региональный экспортный стандарт). Предварительную апробацию механизмов внедрения инструментов прошли 11 пилотных регионов. После чего документ был доработан и утвержден проектным комитетом национального проекта.
По словам Кобина, РЭЦ, являясь государственным институтом развития и поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, ставит перед собой масштабную задачу по созданию целостной экосистемы поддержки экспорта во всей стране, на всех территориях, объединяя все меры поддержки как на региональном, так и на федеральном уровне.
"Совершенствуя инструменты поддержки экспорта мы выбрали принцип, при котором экспортер получает решения, услугу, "под ключ" и не знает про всю "внутреннюю кухню" межведомственного и межрегионального взаимодействия", - объяснил вице-президент центра.
"Мы переводим в цифровой формат весь инструментарий поддержки экспортеров. На первом этапе мы запустили наиболее востребованные - первые 10 сервисов, в том числе оцифровали 2 меры господдержки, государственные сервисы, блоки аналитических и бизнес-сервисов, а также сервисы по регистрации на международных выставках. До конца года мы планируем запустить еще ряд сервисов, которых очень ждут экспортеры, - это электронная площадка провайдеров услуг для экспортеров, получение разрешительных документов в цифровом формате, а также еще один очень востребованный сервис - автоматический подбор зарубежных электронных торговых площадок, таких как Amazon, Aliexpress и еще более 80 вариантов, для последующего размещения товаров российских экспортеров", - заключил Кобин.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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