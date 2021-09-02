https://ria.ru/20210902/standart-1748377650.html

РЭЦ: экспортный стандарт 2.0 заработает во всех регионах России к 2024 году

РЭЦ: экспортный стандарт 2.0 заработает во всех регионах России к 2024 году - РИА Новости, 02.09.2021

РЭЦ: экспортный стандарт 2.0 заработает во всех регионах России к 2024 году

Универсальные коробочные решения для развития экспорта с учетом региональной специфики - Региональный экспортный стандарт 2.0 - охватит все регионы России уже к РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:32

2021-09-02T15:32

2021-09-02T15:32

экономика

владивосток

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр (рэц)

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Универсальные коробочные решения для развития экспорта с учетом региональной специфики - Региональный экспортный стандарт 2.0 - охватит все регионы России уже к 2024 году, заявил на заседание Координационного совета по промышленности в ходе ВЭФ вице-президент РЭЦ Максим Кобин."Со следующего года региональный экспортный стандарт будет действовать в 40 регионах страны, а до 2024 год – во всех субъектах Российской Федерации", - сказал он.Кобин напомнил, что РЭЦ разработал специальные "коробочные" решения – унифицированные подходы по созданию базовых условий для развития экспорта с учетом региональной специфики – РЭС 2.0 (региональный экспортный стандарт). Предварительную апробацию механизмов внедрения инструментов прошли 11 пилотных регионов. После чего документ был доработан и утвержден проектным комитетом национального проекта.По словам Кобина, РЭЦ, являясь государственным институтом развития и поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, ставит перед собой масштабную задачу по созданию целостной экосистемы поддержки экспорта во всей стране, на всех территориях, объединяя все меры поддержки как на региональном, так и на федеральном уровне."Мы переводим в цифровой формат весь инструментарий поддержки экспортеров. На первом этапе мы запустили наиболее востребованные - первые 10 сервисов, в том числе оцифровали 2 меры господдержки, государственные сервисы, блоки аналитических и бизнес-сервисов, а также сервисы по регистрации на международных выставках. До конца года мы планируем запустить еще ряд сервисов, которых очень ждут экспортеры, - это электронная площадка провайдеров услуг для экспортеров, получение разрешительных документов в цифровом формате, а также еще один очень востребованный сервис - автоматический подбор зарубежных электронных торговых площадок, таких как Amazon, Aliexpress и еще более 80 вариантов, для последующего размещения товаров российских экспортеров", - заключил Кобин.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210819/eksportery-1746363155.html

владивосток

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экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц), восточный экономический форум — 2021 (вэф)