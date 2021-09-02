https://ria.ru/20210902/sotrudnichestvo-1748271358.html

В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией

В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией - РИА Новости, 02.09.2021

В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией

Дальний Восток может стать базой для трехстороннего сотрудничества России, Южной Кореи и КНДР, заявил министр по делам объединения Южной Кореи Ли Ин Ен. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T05:39

2021-09-02T05:39

2021-09-02T05:39

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731472344_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69ebfc2782dfc7d48c01ccda08952630.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Дальний Восток может стать базой для трехстороннего сотрудничества России, Южной Кореи и КНДР, заявил министр по делам объединения Южной Кореи Ли Ин Ен.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

кндр (северная корея)

южная корея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кндр (северная корея), южная корея, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)