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В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией - РИА Новости, 02.09.2021
В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
Дальний Восток может стать базой для трехстороннего сотрудничества России, Южной Кореи и КНДР, заявил министр по делам объединения Южной Кореи Ли Ин Ен. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T05:39
2021-09-02T05:39
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Дальний Восток может стать базой для трехстороннего сотрудничества России, Южной Кореи и КНДР, заявил министр по делам объединения Южной Кореи Ли Ин Ен.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
кндр (северная корея)
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:39 02.09.2021
 
В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией

В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией и КНДР

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Дальний Восток может стать базой для трехстороннего сотрудничества России, Южной Кореи и КНДР, заявил министр по делам объединения Южной Кореи Ли Ин Ен.
"Мы можем совместными усилиями обеспечить строительство на Дальнем Востоке базы для дальнейшего совместного развития, это может стать потенциалом также для развития отношений и с Северной Кореей, для проектов трехстороннего сотрудничества", - сказал министр, выступая в ходе Восточного экономического форума на сессии "Туризм: новая эра гостеприимства".
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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