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В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией - РИА Новости, 02.09.2021
В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
Дальний Восток может стать базой для трехстороннего сотрудничества России, Южной Кореи и КНДР, заявил министр по делам объединения Южной Кореи Ли Ин Ен. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T05:39
2021-09-02T05:39
2021-09-02T05:39
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Дальний Восток может стать базой для трехстороннего сотрудничества России, Южной Кореи и КНДР, заявил министр по делам объединения Южной Кореи Ли Ин Ен.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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РИА Новости
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией и КНДР