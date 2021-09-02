"Колмар" подписала соглашение о создании центра компетенций горной отрасли
© Фото : пресс служба "Колмар""Колмар" подписала соглашение о создании центра компетенций горной отрасли
© Фото : пресс служба "Колмар"
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Угледобывающая компания "Колмар" подписала с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики соглашение о создании Межрегионального центра компетенций горной отрасли, направленное на подготовку квалифицированных кадров для горной отрасли в ДФО, сообщает компания.
К соглашению, подписанному в рамках ВЭФ-2021, присоединились также ГК "Петропавловск" и "Ургалуголь".
Как отмечается в сообщении, уникальность проекта заключается в точечной подготовке кадров под конкретные требования каждого предприятия на основе описания рабочего места. В образовательную программу планируется включить модули обучения компетенциям, необходимым для работы по новым технологическим процессам, на определенном оборудовании, с определенными материалами и в определенных условиях.
Консорциум способствует организации обучения и имеющегося персонала в компаниях для решения его стратегических задач и быстрого карьерного продвижения специалистов внутри предприятий.
"Мы объединяем усилия органов власти, бизнеса и в последующем образовательных учреждений высшего и среднего образования для создания устойчивой и гибкой системы подготовки кадров для горной отрасли всего Дальнего Востока. Она будет гарантировать формирование достаточного количества и качества трудовых ресурсов, так как текущие цифры приема в учебные заведения по горным профессиям не покрывают потребности промышленных предприятий Дальнего Востока, - приводится в сообщении комментарий генерального директора ООО "УК "Колмар" Артема Лёвина.
По его словам, основная задача сейчас - создать единую команду, которая будет прогнозировать потребность рынка труда, прорабатывать вопрос корректировки контрольных цифр приема в учебные заведения с учетом прогнозируемой потребности компаний, модернизировать и разрабатывать новые профессиональные технологии и стандарты, дорабатывать образовательные программы.
"Сейчас в наших интересах улучшить материальную и техническую базу учебных заведений, приглашать на производственную практику будущие кадры и готовить их к работе в компании. Все студенты и работники, вовлеченные в процесс переобучения, являются полноправными стейкхолдерами проекта. Мы заостряем внимание на персонифицированном сопровождении каждого учащегося с момента обращения до закрепления его на рабочем месте в течение 3 лет с момента трудоустройства", - добавил Левин.