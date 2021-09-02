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"Колмар" подписала соглашение о создании центра компетенций горной отрасли

"Колмар" подписала соглашение о создании центра компетенций горной отрасли - РИА Новости, 02.09.2021

"Колмар" подписала соглашение о создании центра компетенций горной отрасли

Угледобывающая компания "Колмар" подписала с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики соглашение о создании Межрегионального центра компетенций горной... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:04

2021-09-02T14:04

2021-09-02T14:04

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восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Угледобывающая компания "Колмар" подписала с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики соглашение о создании Межрегионального центра компетенций горной отрасли, направленное на подготовку квалифицированных кадров для горной отрасли в ДФО, сообщает компания.К соглашению, подписанному в рамках ВЭФ-2021, присоединились также ГК "Петропавловск" и "Ургалуголь".Как отмечается в сообщении, уникальность проекта заключается в точечной подготовке кадров под конкретные требования каждого предприятия на основе описания рабочего места. В образовательную программу планируется включить модули обучения компетенциям, необходимым для работы по новым технологическим процессам, на определенном оборудовании, с определенными материалами и в определенных условиях.Консорциум способствует организации обучения и имеющегося персонала в компаниях для решения его стратегических задач и быстрого карьерного продвижения специалистов внутри предприятий.По его словам, основная задача сейчас - создать единую команду, которая будет прогнозировать потребность рынка труда, прорабатывать вопрос корректировки контрольных цифр приема в учебные заведения с учетом прогнозируемой потребности компаний, модернизировать и разрабатывать новые профессиональные технологии и стандарты, дорабатывать образовательные программы.

https://ria.ru/20210902/premiya-1748263169.html

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новости компаний - экономика, образование - общество, арктика, корпорация развития, дальний восток, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2021 (вэф)