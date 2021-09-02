https://ria.ru/20210902/soglashenie-1748268322.html
Газпромбанк подписал соглашения о сотрудничестве с Якутией и Сахалином
Газпромбанк подписал соглашения о сотрудничестве с Якутией и Сахалином - РИА Новости, 02.09.2021
Газпромбанк подписал соглашения о сотрудничестве с Якутией и Сахалином
Газпромбанк в рамках Восточного экономического форума подписал соглашения о сотрудничестве с правительствами Якутии и Сахалинской области, направленные на... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:50
2021-09-02T04:50
2021-09-02T04:50
экономика
сахалинская область
владивосток
газпромбанк
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Газпромбанк в рамках Восточного экономического форума подписал соглашения о сотрудничестве с правительствами Якутии и Сахалинской области, направленные на развитие социально-экономического потенциала и повышения качества жизни населения этих регионов, сообщила кредитная организация."Соглашением предусмотрено участие банка в реализации приоритетных национальных и инвестиционных проектов, кредитование субъектов экономики, в том числе на принципах государственно-частного партнерства. Также достигнуты договоренности об организации спонсорской поддержки профессионального спортивного клуба "Сахалин", - сообщил банк.В Якутии в фокусе будет решение таких задач, как социально-экономическое развитие республики, укрепление экономического и промышленного потенциала, реализация инвестиционных программ и проектов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/vef-1748265905.html
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экономика, сахалинская область, владивосток, газпромбанк, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Газпромбанк подписал соглашения о сотрудничестве с Якутией и Сахалином
Газпромбанк в рамках ВЭФ подписал соглашения о сотрудничестве с Якутией и Сахалином