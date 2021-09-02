https://ria.ru/20210902/soglashenie-1748268322.html

Газпромбанк подписал соглашения о сотрудничестве с Якутией и Сахалином

Газпромбанк подписал соглашения о сотрудничестве с Якутией и Сахалином - РИА Новости, 02.09.2021

Газпромбанк подписал соглашения о сотрудничестве с Якутией и Сахалином

Газпромбанк в рамках Восточного экономического форума подписал соглашения о сотрудничестве с правительствами Якутии и Сахалинской области, направленные на... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T04:50

2021-09-02T04:50

2021-09-02T04:50

экономика

сахалинская область

владивосток

газпромбанк

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152845/33/1528453382_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_164217361fb6048b6d90401fc323edde.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Газпромбанк в рамках Восточного экономического форума подписал соглашения о сотрудничестве с правительствами Якутии и Сахалинской области, направленные на развитие социально-экономического потенциала и повышения качества жизни населения этих регионов, сообщила кредитная организация."Соглашением предусмотрено участие банка в реализации приоритетных национальных и инвестиционных проектов, кредитование субъектов экономики, в том числе на принципах государственно-частного партнерства. Также достигнуты договоренности об организации спонсорской поддержки профессионального спортивного клуба "Сахалин", - сообщил банк.В Якутии в фокусе будет решение таких задач, как социально-экономическое развитие республики, укрепление экономического и промышленного потенциала, реализация инвестиционных программ и проектов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/vef-1748265905.html

https://ria.ru/20210902/zavod-1748266198.html

сахалинская область

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сахалинская область, владивосток, газпромбанк, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)