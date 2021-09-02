https://ria.ru/20210902/snouden-1748377310.html
Сноуден рассказал об изучении русского языка
Сноуден рассказал об изучении русского языка - РИА Новости, 02.09.2021
Сноуден рассказал об изучении русского языка
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден признался, что вряд ли сможет хорошо овладеть русским языком, который давно учит, но рассчитывает на помощь своего... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:25
2021-09-02T15:25
2021-09-02T23:50
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден признался, что вряд ли сможет хорошо овладеть русским языком, который давно учит, но рассчитывает на помощь своего сына.Он также рассказал, почему женился лишь спустя 10 лет знакомства со своей будущей супругой и в России. "Я думаю, что если бы я ждал еще дольше, она бы на меня обиделась", - ответил он на соответствующий вопрос.В конце выступления на марафоне Сноуден по-русски пожелал все российским студентам и школьникам "хорошей учебы".Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.
https://ria.ru/20210624/snouden-1738396547.html
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сша, эдвард сноуден, россия
15:25 02.09.2021 (обновлено: 23:50 02.09.2021)
Сноуден рассказал об изучении русского языка
Экс-сотрудник спецслужб США Сноуден рассказал об изучении русского языка
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден
признался, что вряд ли сможет хорошо овладеть русским языком, который давно учит, но рассчитывает на помощь своего сына.
"Я, наверное, уже никогда не буду говорить по-русски так хорошо, как те, кто младше меня, как мои дети. Так что моему сыну придется учить меня русскому", - сказал Сноуден на марафоне "Новое знание", отвечая на вопрос, насколько хорошо он уже знает русский язык.
Он также рассказал, почему женился лишь спустя 10 лет знакомства со своей будущей супругой и в России
. "Я думаю, что если бы я ждал еще дольше, она бы на меня обиделась", - ответил он на соответствующий вопрос.
В конце выступления на марафоне Сноуден по-русски пожелал все российским студентам и школьникам "хорошей учебы".
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.
После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.