https://ria.ru/20210902/snouden-1748375986.html

Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности

Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности - РИА Новости, 02.09.2021

Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности просмотра их личных данных компаниями — производителями гаджетов, в... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:16

2021-09-02T15:16

2021-09-02T16:16

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эдвард сноуден

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности просмотра их личных данных компаниями — производителями гаджетов, в частности Apple.По его словам, сейчас в США только запускают технологию поиска информации в телефоне. Но как только Apple докажет, что может ознакомиться с содержанием файлов на телефоне, это станет серьезным нарушением приватности. В какой-то момент американская корпорация "перейдет барьер" и начнет искать "политические неудобные" и финансовые моменты."И даже если вы доверяете компании Apple, <...> как только Apple создаст прецедент, как только они с кем-нибудь это сделают, <...> они утратят право говорить, что они никогда не будут это применять. <...> Подумайте, Apple сможет отказать правительству США, правительству России, правительству Китая, Франции или Великобритании? Разумеется, ответ — нет", — сказал Сноуден, выступая на марафоне "Новое знание".Экс-сотрудник спецслужб пояснил, что сейчас в корпорации хотят искать нелегальный контент на устройствах еще до того, как эта информация окажется на их серверах. Apple облекает это в "красивые рассказы о том, что это все ради вашей же безопасности, для защиты данных"."Но здесь есть четкая граница между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности", — подчеркнул он.Сноуден заметил, что частные компании разрабатывают методики, как взломать телефон и получить доступ к его содержимому, хотя им "нечего делать" в личных данных владельцев смартфонов. Впоследствии производители гаджетов намерены продать эти технологии правительствам других стран, считает он.

https://ria.ru/20210624/snouden-1738396547.html

https://ria.ru/20210727/smartfon-1743028145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, сша, франция, apple, эдвард сноуден, россия