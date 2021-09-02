https://ria.ru/20210902/snouden-1748375986.html
Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности
Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности - РИА Новости, 02.09.2021
Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности просмотра их личных данных компаниями — производителями гаджетов, в... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:16
2021-09-02T15:16
2021-09-02T16:16
в мире
технологии
сша
франция
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эдвард сноуден
россия
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности просмотра их личных данных компаниями — производителями гаджетов, в частности Apple.По его словам, сейчас в США только запускают технологию поиска информации в телефоне. Но как только Apple докажет, что может ознакомиться с содержанием файлов на телефоне, это станет серьезным нарушением приватности. В какой-то момент американская корпорация "перейдет барьер" и начнет искать "политические неудобные" и финансовые моменты."И даже если вы доверяете компании Apple, <...> как только Apple создаст прецедент, как только они с кем-нибудь это сделают, <...> они утратят право говорить, что они никогда не будут это применять. <...> Подумайте, Apple сможет отказать правительству США, правительству России, правительству Китая, Франции или Великобритании? Разумеется, ответ — нет", — сказал Сноуден, выступая на марафоне "Новое знание".Экс-сотрудник спецслужб пояснил, что сейчас в корпорации хотят искать нелегальный контент на устройствах еще до того, как эта информация окажется на их серверах. Apple облекает это в "красивые рассказы о том, что это все ради вашей же безопасности, для защиты данных"."Но здесь есть четкая граница между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности", — подчеркнул он.Сноуден заметил, что частные компании разрабатывают методики, как взломать телефон и получить доступ к его содержимому, хотя им "нечего делать" в личных данных владельцев смартфонов. Впоследствии производители гаджетов намерены продать эти технологии правительствам других стран, считает он.
https://ria.ru/20210624/snouden-1738396547.html
https://ria.ru/20210727/smartfon-1743028145.html
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РИА Новости
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в мире, технологии, сша, франция, apple, эдвард сноуден, россия
15:16 02.09.2021 (обновлено: 16:16 02.09.2021)
Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности
Эдвард Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности проникновения в их данные
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден
предупредил владельцев смартфонов об опасности просмотра их личных данных компаниями — производителями гаджетов, в частности Apple
.
По его словам, сейчас в США только запускают технологию поиска информации в телефоне. Но как только Apple докажет, что может ознакомиться с содержанием файлов на телефоне, это станет серьезным нарушением приватности. В какой-то момент американская корпорация "перейдет барьер" и начнет искать "политические неудобные" и финансовые моменты.
"И даже если вы доверяете компании Apple, <...> как только Apple создаст прецедент, как только они с кем-нибудь это сделают, <...> они утратят право говорить, что они никогда не будут это применять. <...> Подумайте, Apple сможет отказать правительству США, правительству России
, правительству Китая
, Франции
или Великобритании
? Разумеется, ответ — нет", — сказал Сноуден, выступая на марафоне "Новое знание".
Экс-сотрудник спецслужб пояснил, что сейчас в корпорации хотят искать нелегальный контент на устройствах еще до того, как эта информация окажется на их серверах. Apple облекает это в "красивые рассказы о том, что это все ради вашей же безопасности, для защиты данных".
"Но здесь есть четкая граница между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности", — подчеркнул он.
Сноуден заметил, что частные компании разрабатывают методики, как взломать телефон и получить доступ к его содержимому, хотя им "нечего делать" в личных данных владельцев смартфонов. Впоследствии производители гаджетов намерены продать эти технологии правительствам других стран, считает он.