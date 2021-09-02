https://ria.ru/20210902/smeshariki-1748139985.html

В продолжении "Смешариков" появился новый персонаж

В продолжении "Смешариков" появился новый персонаж - РИА Новости, 02.09.2021

В продолжении "Смешариков" появился новый персонаж

В продолжении анимационного сериала "Смешарики. Новый сезон" появился новый герой по имени Гусений, говорится на сайте "Кинопоиска". РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T04:36

2021-09-02T04:36

2021-09-02T04:36

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В продолжении анимационного сериала "Смешарики. Новый сезон" появился новый герой по имени Гусений, говорится на сайте "Кинопоиска". По информации "Кинопоиска", этого персонажа придумали в 2002 году, когда работа над "Смешариками" только началась. Через 18 лет зрители увидят Гусения в доработанном виде.Это не все сюрпризы, которые приготовили создатели сериала. По данным сайта, в новых сериях у Нюши изменится сюжетная линия, а на школьных каникулах и перед новогодними праздниками выйдут специальные тематические эпизоды. Премьера новых серий "Смешариков" состоится 2 сентября на сервисе КиноПоиск HD.

https://ria.ru/20210814/mylittlepony-1745649292.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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