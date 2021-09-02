Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210902/smeshariki-1748139985.html
В продолжении "Смешариков" появился новый персонаж
В продолжении "Смешариков" появился новый персонаж - РИА Новости, 02.09.2021
В продолжении "Смешариков" появился новый персонаж
В продолжении анимационного сериала "Смешарики. Новый сезон" появился новый герой по имени Гусений, говорится на сайте "Кинопоиска". РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:36
2021-09-02T04:36
культура
новости культуры
кинопоиск
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748140317_0:1:685:386_1920x0_80_0_0_e4ae735f217db5769258dc1409168f92.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В продолжении анимационного сериала "Смешарики. Новый сезон" появился новый герой по имени Гусений, говорится на сайте "Кинопоиска". По информации "Кинопоиска", этого персонажа придумали в 2002 году, когда работа над "Смешариками" только началась. Через 18 лет зрители увидят Гусения в доработанном виде.Это не все сюрпризы, которые приготовили создатели сериала. По данным сайта, в новых сериях у Нюши изменится сюжетная линия, а на школьных каникулах и перед новогодними праздниками выйдут специальные тематические эпизоды. Премьера новых серий "Смешариков" состоится 2 сентября на сервисе КиноПоиск HD.
https://ria.ru/20210814/mylittlepony-1745649292.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748140317_90:0:605:386_1920x0_80_0_0_5d376aa75178587887190053632b8ad3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, кинопоиск, кино и сериалы
04:36 02.09.2021
 

В продолжении "Смешариков" появился новый персонаж

© Пожалуйста, дышите!/ РИА Новости Студия Анимации "Петербург"Гусений
Гусений - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Пожалуйста, дышите!/ РИА Новости Студия Анимации "Петербург"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В продолжении анимационного сериала "Смешарики. Новый сезон" появился новый герой по имени Гусений, говорится на сайте "Кинопоиска".

"К любимой команде присоединится новый герой Гусений. Это посланец из космоса, который прибыл в Ромашковую долину, чтобы узнать, как быть счастливым", — говорится в сообщении.

По информации "Кинопоиска", этого персонажа придумали в 2002 году, когда работа над "Смешариками" только началась. Через 18 лет зрители увидят Гусения в доработанном виде.
Это не все сюрпризы, которые приготовили создатели сериала. По данным сайта, в новых сериях у Нюши изменится сюжетная линия, а на школьных каникулах и перед новогодними праздниками выйдут специальные тематические эпизоды.
Премьера новых серий "Смешариков" состоится 2 сентября на сервисе КиноПоиск HD.
My Little Pony: Новое поколение
14 августа, 00:22Культура
Вышел трейлер мультфильма "My Little Pony: Новое поколение"
 
КультураНовости культурыКинопоискКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Минфин предложил оставить в Гохране только ликвидные драгметаллы и камни
06:28В Счетной палате оценили ситуацию с "ковидными" выплатами медикам
06:26СМИ: FAA расследует отклонение от курса при посадке корабля Virgin Galactic
06:24В Южной Корее рассказали сотрудничестве с Россией в сфере туризма
06:21Ростуризм планирует запустить "вакцинные" туры для иностранцев
06:20Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году
06:16Глава Якутии оценил уровень промышленного развития региона
06:14"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ
06:13В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
06:11Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
06:10Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
Лента новостейМолния