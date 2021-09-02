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В продолжении "Смешариков" появился новый персонаж
В продолжении "Смешариков" появился новый персонаж - РИА Новости, 02.09.2021
В продолжении "Смешариков" появился новый персонаж
В продолжении анимационного сериала "Смешарики. Новый сезон" появился новый герой по имени Гусений, говорится на сайте "Кинопоиска". РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:36
2021-09-02T04:36
2021-09-02T04:36
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В продолжении анимационного сериала "Смешарики. Новый сезон" появился новый герой по имени Гусений, говорится на сайте "Кинопоиска". По информации "Кинопоиска", этого персонажа придумали в 2002 году, когда работа над "Смешариками" только началась. Через 18 лет зрители увидят Гусения в доработанном виде.Это не все сюрпризы, которые приготовили создатели сериала. По данным сайта, в новых сериях у Нюши изменится сюжетная линия, а на школьных каникулах и перед новогодними праздниками выйдут специальные тематические эпизоды. Премьера новых серий "Смешариков" состоится 2 сентября на сервисе КиноПоиск HD.
https://ria.ru/20210814/mylittlepony-1745649292.html
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