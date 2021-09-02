https://ria.ru/20210902/siluanov-1748390990.html

Силуанов заявил, что для Дальнего Востока выделяется достаточно средств

Силуанов заявил, что для Дальнего Востока выделяется достаточно средств - РИА Новости, 02.09.2021

Силуанов заявил, что для Дальнего Востока выделяется достаточно средств

Средств для Дальнего Востока выделяется достаточно и делается там очень много, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T16:28

2021-09-02T16:28

2021-09-02T16:28

экономика

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

дальний восток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Средств для Дальнего Востока выделяется достаточно и делается там очень много, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."На Дальнем Востоке делается очень много, денег выделяется достаточно, и мы и дальше будем выделять, просто нужно этим пользоваться, и нужно задействовать ресурсы не только федерального бюджета, а все деньги надо задействовать - и регионов, и муниципалитетов, и фондов", - сказал глава Минфина на совещании у президента РФ Владимира Путина по социально-экономическому развитию ДФО."Если посмотреть все трансферты, которые идут на территорию Дальнего Востока, в виде субсидий, иных межбюджетных трансфертов, то на самом деле 6 регионов из 11 по территории Дальнего Востока имеют бюджетную обеспеченность с субсидиями и иными межбюджетными трансфертами выше среднего", - отметил Силуанов.По его словам, в этом году в регионах Дальнего Востока наблюдается двузначный рост доходов по отношению к 2020 и 2019 годам."Наша задача, мне кажется, создать условия для развития. Для этого есть специальные налоговые режимы, они работают, хорошо работают. Есть специальная программа, которая наполняется и увеличивается по объемам финансирования. Она как раз направлена на развитие, на создание новых рабочих мест, соответственно налоговой базы и улучшения жизни людей", - указал министр.

https://ria.ru/20210902/ottok-1748378970.html

https://ria.ru/20210902/razvitie-1748376531.html

дальний восток

россия

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экономика, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, дальний восток, россия