https://ria.ru/20210902/shkola-1748356937.html

В Кирове открыли новый корпус школы №42

В Кирове открыли новый корпус школы №42 - РИА Новости, 02.09.2021

В Кирове открыли новый корпус школы №42

Новый корпус школы №42 в Кирове открылся после капитального ремонта, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:52

2021-09-02T13:52

2021-09-02T13:52

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Новый корпус школы №42 в Кирове открылся после капитального ремонта, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.Ранее по инициативе губернатора Кировской области, руководителя комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование" Игоря Васильева министерством просвещения РФ было принято решение дать регионам право направлять федеральные средства от реструктуризации бюджетных кредитов на строительство социально значимых объектов, в том числе школ, а также на ремонт образовательных учреждений. Благодаря этому в здании школы №42 на улице Менделеева, 1 за счет средств федерального бюджета был проведен капитальный ремонт."Мы продолжаем сложившуюся уже на протяжении нескольких лет добрую традицию - открывать в новом учебном году новые школы. Этот год не стал исключением. Дорогие ребята, я рад, что вы сможете продолжить свое обучение в комфортных, современных условиях, с новым оборудованием", - цитирует пресс-служба слова главы региона на торжественной линейке.Школе №42 в 2021 году исполнилось 30 лет. В здании были проведены масштабные ремонтные работы, а классы оборудованы интерактивными панелями и мощными компьютерами. В здании расположены профильные учебные кабинеты, лингафонный кабинет для проведения занятий по иностранным языкам, оборудованы пищеблок с обеденным залом на 150 посадочных мест, спортивный зал, актовый зал, кабинеты технологии для мальчиков и девочек. В школе созданы все условия для организации дополнительного образования детей. В новом корпусе будут обучаться 267 учащихся 8-11 классов. Благодаря проделанной работе по ремонту здания у учеников школы №42 появилась возможность учиться в одну смену."Глава региона отметил, что второй корпус школы №42 - это наглядный пример того, как должна выглядеть образовательная организация после проведения капитальных ремонтов. Реализация этой программы в Кировской области начнется уже в 2022 году и позволит создавать современные и комфортные условия для обучения детей. По словам Васильева, при реализации программы важно учитывать все аспекты, в том числе – обновлять мебель, благоустраивать прилегающую территорию, создавать комфортные, безопасные и доступные условия, в том числе для инклюзивного обучения", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210824/obrazovanie-1747061440.html

https://ria.ru/20210823/shkola-1746843654.html

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общество, кировская область, киров, россия