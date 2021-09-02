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При стрельбе в школе в Северной Каролине погиб один ученик
При стрельбе в школе в Северной Каролине погиб один ученик - РИА Новости, 02.09.2021
При стрельбе в школе в Северной Каролине погиб один ученик
Один ученик погиб при стрельбе в одной из школ американского штата Северная Каролина, подозреваемый в розыске, сообщила журналистам представитель местной... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T00:09
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в мире
происшествия
северная каролина
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Один ученик погиб при стрельбе в одной из школ американского штата Северная Каролина, подозреваемый в розыске, сообщила журналистам представитель местной полиции.Полиция ведет розыск подозреваемого – ученика той же школы городка Уинстон-Сейлем.
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в мире, происшествия, северная каролина
00:09 02.09.2021 (обновлено: 00:24 02.09.2021)
 
При стрельбе в школе в Северной Каролине погиб один ученик

При стрельбе в школе в американском штате Северная Каролина погиб один ученик

© AP Photo / Robert F. BukatyУченики средней школы США
Ученики средней школы США - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© AP Photo / Robert F. Bukaty
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Один ученик погиб при стрельбе в одной из школ американского штата Северная Каролина, подозреваемый в розыске, сообщила журналистам представитель местной полиции.

"Один ученик был обнаружен с огнестрельным ранением. Медики начали реанимационные процедуры и переправили его ... в медицинский центр, где он скончался", - сказала она.

Полиция ведет розыск подозреваемого – ученика той же школы городка Уинстон-Сейлем.
 
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