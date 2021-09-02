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При стрельбе в школе в Северной Каролине погиб один ученик

При стрельбе в школе в Северной Каролине погиб один ученик - РИА Новости, 02.09.2021

При стрельбе в школе в Северной Каролине погиб один ученик

Один ученик погиб при стрельбе в одной из школ американского штата Северная Каролина, подозреваемый в розыске, сообщила журналистам представитель местной... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T00:09

2021-09-02T00:09

2021-09-02T00:24

в мире

происшествия

северная каролина

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Один ученик погиб при стрельбе в одной из школ американского штата Северная Каролина, подозреваемый в розыске, сообщила журналистам представитель местной полиции.Полиция ведет розыск подозреваемого – ученика той же школы городка Уинстон-Сейлем.

северная каролина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, северная каролина