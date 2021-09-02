В ЕС ответили на вопрос о взаимном признании COVID-сертификатов с Россией
Представитель Еврокомиссии: Россия получила техническую информацию о COVID-сертификатах
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
"К нам обратились многие страны мира, заинтересованные в Европейском цифровом коронавирусном сертификате. Через представительства ЕС во многие третьи страны передается общая и техническая информация о сертификате. В список таких стран входит и Россия. Переговоров нет, речь идет пока о первой общей и технической информации, которая была отправлена", - указал собеседник агентства.
ЕС с 1 июля официально ввел в действие электронный коронавирусный сертификат, который подтверждает, что его обладатель полностью привит против коронавируса или имеет отрицательный ПЦР-тест, или же переболел COVID и обладает иммунитетом.
Как сообщили РИА Новости в ЕК, на сегодня к системе выдачи европейских COVID-сертификатов подключились уже девять не входящих в ЕС стран: Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, Швейцария, Ватикан, Сан-Марино, Северная Македония, Турция, Украина.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 августа выразил надежду, что Еврокомиссия ускорится в вопросе обсуждения с Москвой взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса.
При этом пока ни одна российская вакцина против COVID-19 пока не признана европейским лекарственным регулятором. Некоторые страны ЕС отдельно применяли у себя "Спутник V". Эта российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), которое рекомендует применение препаратов для использования в Евросоюзе.
Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что дипломаты из Евросоюза работают с российскими коллегами над взаимным признанием цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса.