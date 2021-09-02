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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210902/sertifikaty-1748399683.html
В ЕС ответили на вопрос о взаимном признании COVID-сертификатов с Россией
В ЕС ответили на вопрос о взаимном признании COVID-сертификатов с Россией - РИА Новости, 02.09.2021
В ЕС ответили на вопрос о взаимном признании COVID-сертификатов с Россией
Россия получила необходимую техническую информацию о COVID-сертификате ЕС, но официальных переговоров пока по этому вопросу нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:03
2021-09-02T17:03
распространение коронавируса
в мире
евросоюз
еврокомиссия
сергей лавров
маркус эдерер
россия
коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Россия получила необходимую техническую информацию о COVID-сертификате ЕС, но официальных переговоров пока по этому вопросу нет, сообщил РИА Новости представитель Европейской комиссии.ЕС с 1 июля официально ввел в действие электронный коронавирусный сертификат, который подтверждает, что его обладатель полностью привит против коронавируса или имеет отрицательный ПЦР-тест, или же переболел COVID и обладает иммунитетом.Как сообщили РИА Новости в ЕК, на сегодня к системе выдачи европейских COVID-сертификатов подключились уже девять не входящих в ЕС стран: Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, Швейцария, Ватикан, Сан-Марино, Северная Македония, Турция, Украина.Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 августа выразил надежду, что Еврокомиссия ускорится в вопросе обсуждения с Москвой взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса.При этом пока ни одна российская вакцина против COVID-19 пока не признана европейским лекарственным регулятором. Некоторые страны ЕС отдельно применяли у себя "Спутник V". Эта российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), которое рекомендует применение препаратов для использования в Евросоюзе.Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что дипломаты из Евросоюза работают с российскими коллегами над взаимным признанием цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса.
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, сергей лавров, маркус эдерер, россия, коронавирус covid-19
17:03 02.09.2021
 
В ЕС ответили на вопрос о взаимном признании COVID-сертификатов с Россией

Представитель Еврокомиссии: Россия получила техническую информацию о COVID-сертификатах

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Россия получила необходимую техническую информацию о COVID-сертификате ЕС, но официальных переговоров пока по этому вопросу нет, сообщил РИА Новости представитель Европейской комиссии.
"К нам обратились многие страны мира, заинтересованные в Европейском цифровом коронавирусном сертификате. Через представительства ЕС во многие третьи страны передается общая и техническая информация о сертификате. В список таких стран входит и Россия. Переговоров нет, речь идет пока о первой общей и технической информации, которая была отправлена", - указал собеседник агентства.
ЕС с 1 июля официально ввел в действие электронный коронавирусный сертификат, который подтверждает, что его обладатель полностью привит против коронавируса или имеет отрицательный ПЦР-тест, или же переболел COVID и обладает иммунитетом.
Как сообщили РИА Новости в ЕК, на сегодня к системе выдачи европейских COVID-сертификатов подключились уже девять не входящих в ЕС стран: Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, Швейцария, Ватикан, Сан-Марино, Северная Македония, Турция, Украина.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 августа выразил надежду, что Еврокомиссия ускорится в вопросе обсуждения с Москвой взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса.
При этом пока ни одна российская вакцина против COVID-19 пока не признана европейским лекарственным регулятором. Некоторые страны ЕС отдельно применяли у себя "Спутник V". Эта российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), которое рекомендует применение препаратов для использования в Евросоюзе.
Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что дипломаты из Евросоюза работают с российскими коллегами над взаимным признанием цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса.
 
Распространение коронавирусаВ миреЕвросоюзЕврокомиссияСергей ЛавровМаркус ЭдерерРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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