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Сбербанк зачислил более 60% соцвыплат на счета пенсионеров
Сбербанк зачислил более 60% соцвыплат на счета пенсионеров - РИА Новости, 02.09.2021
Сбербанк зачислил более 60% соцвыплат на счета пенсионеров
Сбербанк уже зачислил на счета пенсионеров более 60% социальных выплат, остальные выплаты зачислит в четверг до 17.00 мск, сообщил первый зампред правления... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:53
2021-09-02T13:53
владивосток
владимир путин
сбербанк россии
антон силуанов
дальневосточный федеральный университет
пенсионеры
социальные выплаты
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Сбербанк уже зачислил на счета пенсионеров более 60% социальных выплат, остальные выплаты зачислит в четверг до 17.00 мск, сообщил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч). Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что на эти выплаты понадобится порядка 500 миллиардов рублей."На 11.00 утра сегодняшнего дня по московскому времени в Сбербанке более 60% социальных выплат для пенсионеров от государства уже было зачислено на счета клиентов. Остальные выплаты будут зачислены сегодня до 17.00", - сказал Ведяхин журналистам в кулуарах ВЭФ-2021.Он отметил, что клиенты активно приходят в офисы банка, все системы работают в штатном режиме, и пенсионеры без проблем получают выплаты.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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владивосток, владимир путин, сбербанк россии, антон силуанов, дальневосточный федеральный университет, пенсионеры, социальные выплаты, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
13:53 02.09.2021
 
Сбербанк зачислил более 60% соцвыплат на счета пенсионеров

Зампред правления Сбербанка Ведяхин: банк зачислил более 60% выплат на счета пенсионеров

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСбербанк открыл первый офис в новом формате
Сбербанк открыл первый офис в новом формате - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Сбербанк уже зачислил на счета пенсионеров более 60% социальных выплат, остальные выплаты зачислит в четверг до 17.00 мск, сообщил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.
По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч). Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что на эти выплаты понадобится порядка 500 миллиардов рублей.
"На 11.00 утра сегодняшнего дня по московскому времени в Сбербанке более 60% социальных выплат для пенсионеров от государства уже было зачислено на счета клиентов. Остальные выплаты будут зачислены сегодня до 17.00", - сказал Ведяхин журналистам в кулуарах ВЭФ-2021.
Он отметил, что клиенты активно приходят в офисы банка, все системы работают в штатном режиме, и пенсионеры без проблем получают выплаты.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Сотрудница офиса Сбербанка нового формата, открывшегося на Красном проспекте в Новосибирске, во время работы с клиентом - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 08:00
По десять и сто тысяч: кто с 1 сентября получит новые выплаты
 
ВладивостокВладимир ПутинСбербанк РоссииАнтон СилуановДальневосточный федеральный университетПенсионерысоциальные выплатыРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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