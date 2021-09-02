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Россия никогда не утратит самостоятельность, заявил Лавров
Россия никогда не утратит самостоятельность, заявил Лавров - РИА Новости, 02.09.2021
Россия никогда не утратит самостоятельность, заявил Лавров
Россия никогда не утратит свою самостоятельность, власти страны в полной мере ощущают свою ответственность, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:22
2021-09-02T14:22
общество
екатеринбург
сергей лавров
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Россия никогда не утратит свою самостоятельность, власти страны в полной мере ощущают свою ответственность, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.В четверг Лавров побывал в Екатеринбурге на патриотическом флешмобе в компании "Сима-ленд", в котором приняли участие 4 тысячи человек."У нас никогда не будет страны, которая утратит свою самостоятельность. Все традиции нашей земли обречены быть самостоятельными. Это прекрасная судьба, но и большая ответственность. Эту ответственность руководство страны ощущает в полной мере, но оно делает все, чтобы страна жила спокойно, чтобы никто не пытался отвлекать нас от созидательных дел", - сказал глава МИД.Лавров также подчеркнул, что если РФ "не будут выводить из себя", "экономика России и благосостояние граждан будут расти последовательно и неуклонно". При это он отметил, что "мы люди спокойные и нас трудно вывести из себя".
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общество, екатеринбург, сергей лавров, россия
14:22 02.09.2021
 
Россия никогда не утратит самостоятельность, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: у нас никогда не будет страны, которая утратит свою самостоятельность

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Россия никогда не утратит свою самостоятельность, власти страны в полной мере ощущают свою ответственность, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
В четверг Лавров побывал в Екатеринбурге на патриотическом флешмобе в компании "Сима-ленд", в котором приняли участие 4 тысячи человек.
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"У нас никогда не будет страны, которая утратит свою самостоятельность. Все традиции нашей земли обречены быть самостоятельными. Это прекрасная судьба, но и большая ответственность. Эту ответственность руководство страны ощущает в полной мере, но оно делает все, чтобы страна жила спокойно, чтобы никто не пытался отвлекать нас от созидательных дел", - сказал глава МИД.
Лавров также подчеркнул, что если РФ "не будут выводить из себя", "экономика России и благосостояние граждан будут расти последовательно и неуклонно". При это он отметил, что "мы люди спокойные и нас трудно вывести из себя".
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