https://ria.ru/20210902/samostoyatelnost-1748364391.html

Россия никогда не утратит самостоятельность, заявил Лавров

Россия никогда не утратит самостоятельность, заявил Лавров - РИА Новости, 02.09.2021

Россия никогда не утратит самостоятельность, заявил Лавров

Россия никогда не утратит свою самостоятельность, власти страны в полной мере ощущают свою ответственность, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:22

2021-09-02T14:22

2021-09-02T14:22

общество

екатеринбург

сергей лавров

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Россия никогда не утратит свою самостоятельность, власти страны в полной мере ощущают свою ответственность, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.В четверг Лавров побывал в Екатеринбурге на патриотическом флешмобе в компании "Сима-ленд", в котором приняли участие 4 тысячи человек."У нас никогда не будет страны, которая утратит свою самостоятельность. Все традиции нашей земли обречены быть самостоятельными. Это прекрасная судьба, но и большая ответственность. Эту ответственность руководство страны ощущает в полной мере, но оно делает все, чтобы страна жила спокойно, чтобы никто не пытался отвлекать нас от созидательных дел", - сказал глава МИД.Лавров также подчеркнул, что если РФ "не будут выводить из себя", "экономика России и благосостояние граждан будут расти последовательно и неуклонно". При это он отметил, что "мы люди спокойные и нас трудно вывести из себя".

https://ria.ru/20210520/putin-1733147707.html

https://ria.ru/20210129/lukashenko-1595171392.html

екатеринбург

россия

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общество, екатеринбург, сергей лавров, россия