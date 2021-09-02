https://ria.ru/20210902/samoizolyatsiya-1748352770.html
Роспортебнадзор предложил отменить самоизоляцию для приезжающих из Британии
Роспортебнадзор предложил отменить самоизоляцию для приезжающих из Британии - РИА Новости, 02.09.2021
Роспортебнадзор предложил отменить самоизоляцию для приезжающих из Британии
Роспотребнадзор предлагает отменить обязательную самоизоляцию для приезжающих в РФ из Великобритании, соответствующий проект опубликован на федеральном портале... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:31
2021-09-02T13:31
2021-09-02T13:40
распространение коронавируса
в мире
великобритания
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирусы
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает отменить обязательную самоизоляцию для приезжающих в РФ из Великобритании, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Признать утратившим силу постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.12.2020 № 43 "Об обеспечении режима изоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в целях предотвращения распространения COVID-19" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24.12.2020, регистрационный №61759)", - говорится в тексте проекта постановления главы Роспотребнадзора.Таким образом, предлагается отменить действие постановления, предусматривающего обязательную двухнедельную изоляцию по месту жительства для лиц, прибывших в РФ из Великобритании.
https://ria.ru/20210715/samoizolyatsiya-1741417672.html
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РИА Новости
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13:31 02.09.2021 (обновлено: 13:40 02.09.2021)
Роспортебнадзор предложил отменить самоизоляцию для приезжающих из Британии
Роспортебнадзор предложил отменить обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии