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Трутнев заявил о высокой рентабельности развития Дальнего Востока
Трутнев заявил о высокой рентабельности развития Дальнего Востока - РИА Новости, 02.09.2021
Трутнев заявил о высокой рентабельности развития Дальнего Востока
Развитие Дальнего Востока - быстроокупаемый и высокорентабельный проект, регион заработал уже 43 миллиарда рублей, рассказал на сессии ВЭФ вице-премьер, полпред РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T03:48
2021-09-02T03:48
экономика
юрий трутнев
дальний восток
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Развитие Дальнего Востока - быстроокупаемый и высокорентабельный проект, регион заработал уже 43 миллиарда рублей, рассказал на сессии ВЭФ вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев."На создание преференциальных зон на Дальнем Востоке общие затраты с учётом строительства, инфраструктуры, всех налоговых льгот за эти годы составили 81 миллиард рублей, а доходы бюджета от деятельности предприятий, несмотря на то, что предприятия работали в режиме льгот, составили 123,1 миллиарда. То есть 43 миллиарда мы уже получили дополнительные доходы в бюджет, покрыв полностью расходы", - сказал Трутнев."Поэтому развитие Дальнего Востока мы вполне в состоянии рассматривать как быстроокупаемое и высокорентабельный проект, а не просто поддержка экономики Дальнего Востока", - добавил он.Как отметил Трутнев, можно говорить о том, что объём превышения среднероссийских темпов развития создан за счёт предприятий, которые строятся при поддержке государства.По его словам, власти смотрят динамику начиная 2013 года."Что за это время произошло. Во-первых, темпы роста валового регионального продукта возросли в два раза. И значительно превышают среднероссийский уровень. Рост ВРП - 16%", - сказал Трутнев.Вице-премьер отметил, что инвестиции в основной капитал превышают на 39% среднероссийский уровень."Индекс промышленного производства в ДФО в два раза выше всероссийского. Объём накопленных инвестиций в ДФО составил 80 миллиардов долларов. Создана 81 тысяча рабочих мест, до конца года это будет 84 тысячи. Новых предприятий уже построено 417", - отметил Трутнев.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/investitsii-1748264358.html
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экономика, юрий трутнев, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
03:48 02.09.2021
 
Трутнев заявил о высокой рентабельности развития Дальнего Востока

Полпред президента Трутнев: Развитие Дальнего Востока является высокорентабельным проектом

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПолпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев
Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Развитие Дальнего Востока - быстроокупаемый и высокорентабельный проект, регион заработал уже 43 миллиарда рублей, рассказал на сессии ВЭФ вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"На создание преференциальных зон на Дальнем Востоке общие затраты с учётом строительства, инфраструктуры, всех налоговых льгот за эти годы составили 81 миллиард рублей, а доходы бюджета от деятельности предприятий, несмотря на то, что предприятия работали в режиме льгот, составили 123,1 миллиарда. То есть 43 миллиарда мы уже получили дополнительные доходы в бюджет, покрыв полностью расходы", - сказал Трутнев.
"Поэтому развитие Дальнего Востока мы вполне в состоянии рассматривать как быстроокупаемое и высокорентабельный проект, а не просто поддержка экономики Дальнего Востока", - добавил он.
Как отметил Трутнев, можно говорить о том, что объём превышения среднероссийских темпов развития создан за счёт предприятий, которые строятся при поддержке государства.
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
03:41
Власти знают, как привлечь инвестиции на Дальний Восток, заявил Трутнев
По его словам, власти смотрят динамику начиная 2013 года.
"Что за это время произошло. Во-первых, темпы роста валового регионального продукта возросли в два раза. И значительно превышают среднероссийский уровень. Рост ВРП - 16%", - сказал Трутнев.
Вице-премьер отметил, что инвестиции в основной капитал превышают на 39% среднероссийский уровень.
"Индекс промышленного производства в ДФО в два раза выше всероссийского. Объём накопленных инвестиций в ДФО составил 80 миллиардов долларов. Создана 81 тысяча рабочих мест, до конца года это будет 84 тысячи. Новых предприятий уже построено 417", - отметил Трутнев.
Заместитель главы Минприроды Дмитрий Тетенькин - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
03:44
Минприроды планирует повысить качество жизни в России
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаЮрий ТрутневДальний ВостокРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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