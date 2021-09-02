https://ria.ru/20210902/razvitie-1748265053.html

Трутнев заявил о высокой рентабельности развития Дальнего Востока

Трутнев заявил о высокой рентабельности развития Дальнего Востока - РИА Новости, 02.09.2021

Трутнев заявил о высокой рентабельности развития Дальнего Востока

Развитие Дальнего Востока - быстроокупаемый и высокорентабельный проект, регион заработал уже 43 миллиарда рублей, рассказал на сессии ВЭФ вице-премьер, полпред РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T03:48

2021-09-02T03:48

2021-09-02T03:48

экономика

юрий трутнев

дальний восток

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155278/32/1552783258_0:250:2048:1402_1920x0_80_0_0_0f595c8b883ef60bd771e8586a093ea8.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Развитие Дальнего Востока - быстроокупаемый и высокорентабельный проект, регион заработал уже 43 миллиарда рублей, рассказал на сессии ВЭФ вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев."На создание преференциальных зон на Дальнем Востоке общие затраты с учётом строительства, инфраструктуры, всех налоговых льгот за эти годы составили 81 миллиард рублей, а доходы бюджета от деятельности предприятий, несмотря на то, что предприятия работали в режиме льгот, составили 123,1 миллиарда. То есть 43 миллиарда мы уже получили дополнительные доходы в бюджет, покрыв полностью расходы", - сказал Трутнев."Поэтому развитие Дальнего Востока мы вполне в состоянии рассматривать как быстроокупаемое и высокорентабельный проект, а не просто поддержка экономики Дальнего Востока", - добавил он.Как отметил Трутнев, можно говорить о том, что объём превышения среднероссийских темпов развития создан за счёт предприятий, которые строятся при поддержке государства.По его словам, власти смотрят динамику начиная 2013 года."Что за это время произошло. Во-первых, темпы роста валового регионального продукта возросли в два раза. И значительно превышают среднероссийский уровень. Рост ВРП - 16%", - сказал Трутнев.Вице-премьер отметил, что инвестиции в основной капитал превышают на 39% среднероссийский уровень."Индекс промышленного производства в ДФО в два раза выше всероссийского. Объём накопленных инвестиций в ДФО составил 80 миллиардов долларов. Создана 81 тысяча рабочих мест, до конца года это будет 84 тысячи. Новых предприятий уже построено 417", - отметил Трутнев.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/investitsii-1748264358.html

https://ria.ru/20210902/zhizn-1748264509.html

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, юрий трутнев, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)