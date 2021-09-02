https://ria.ru/20210902/putin-1748352447.html
Путин призвал избавить малые аэропорты от избыточных требований
Путин призвал избавить малые аэропорты от избыточных требований - РИА Новости, 02.09.2021
Путин призвал избавить малые аэропорты от избыточных требований
Президент России Владимир Путин поручил правительству избавить малые аэропорты от избыточных требований в работе, но не в ущерб безопасности. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:30
2021-09-02T13:30
2021-09-02T13:30
экономика
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству избавить малые аэропорты от избыточных требований в работе, но не в ущерб безопасности.Выступая в четверг на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО), Путин напомнил, что малые аэропорты обязаны выполнять те же требования, что и крупные авиационные хабы или почти такие, в том числе по защите и безопасности инфраструктуры, наличию специальных групп быстрого реагирования и так далее."Я прошу правительство внимательно изучить этот вопрос, по возможности избавить малые аэропорты от избыточных, именно избыточных, обременительных требований в работе. Конечно, чтобы ни у кого не было глупых мыслей, не в ущерб безопасности, это само собой разумеется", - сказал Путин.По его словам, если внимательно изучить инструкции и правила, то можно найти явно избыточные и обременительные для малых аэропортов требования.
https://ria.ru/20210902/putin-1748345084.html
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экономика, владимир путин
Путин призвал избавить малые аэропорты от избыточных требований
Президент Путин поручил правительству избавить малые аэропорты от избыточных требований
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил правительству избавить малые аэропорты от избыточных требований в работе, но не в ущерб безопасности.
Выступая в четверг на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО), Путин напомнил, что малые аэропорты обязаны выполнять те же требования, что и крупные авиационные хабы или почти такие, в том числе по защите и безопасности инфраструктуры, наличию специальных групп быстрого реагирования и так далее.
"Я прошу правительство внимательно изучить этот вопрос, по возможности избавить малые аэропорты от избыточных, именно избыточных, обременительных требований в работе. Конечно, чтобы ни у кого не было глупых мыслей, не в ущерб безопасности, это само собой разумеется", - сказал Путин.
По его словам, если внимательно изучить инструкции и правила, то можно найти явно избыточные и обременительные для малых аэропортов требования.