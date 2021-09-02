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Путин призвал избавить малые аэропорты от избыточных требований
Путин призвал избавить малые аэропорты от избыточных требований - РИА Новости, 02.09.2021
Путин призвал избавить малые аэропорты от избыточных требований
Президент России Владимир Путин поручил правительству избавить малые аэропорты от избыточных требований в работе, но не в ущерб безопасности. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:30
2021-09-02T13:30
экономика
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству избавить малые аэропорты от избыточных требований в работе, но не в ущерб безопасности.Выступая в четверг на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО), Путин напомнил, что малые аэропорты обязаны выполнять те же требования, что и крупные авиационные хабы или почти такие, в том числе по защите и безопасности инфраструктуры, наличию специальных групп быстрого реагирования и так далее."Я прошу правительство внимательно изучить этот вопрос, по возможности избавить малые аэропорты от избыточных, именно избыточных, обременительных требований в работе. Конечно, чтобы ни у кого не было глупых мыслей, не в ущерб безопасности, это само собой разумеется", - сказал Путин.По его словам, если внимательно изучить инструкции и правила, то можно найти явно избыточные и обременительные для малых аэропортов требования.
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экономика, владимир путин
13:30 02.09.2021
 
Путин призвал избавить малые аэропорты от избыточных требований

Президент Путин поручил правительству избавить малые аэропорты от избыточных требований

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время осмотра интерактивной презентации результатов развития Дальнего Востока
 Президент РФ Владимир Путин во время осмотра интерактивной презентации результатов развития Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству избавить малые аэропорты от избыточных требований в работе, но не в ущерб безопасности.
Выступая в четверг на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО), Путин напомнил, что малые аэропорты обязаны выполнять те же требования, что и крупные авиационные хабы или почти такие, в том числе по защите и безопасности инфраструктуры, наличию специальных групп быстрого реагирования и так далее.
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"Я прошу правительство внимательно изучить этот вопрос, по возможности избавить малые аэропорты от избыточных, именно избыточных, обременительных требований в работе. Конечно, чтобы ни у кого не было глупых мыслей, не в ущерб безопасности, это само собой разумеется", - сказал Путин.
По его словам, если внимательно изучить инструкции и правила, то можно найти явно избыточные и обременительные для малых аэропортов требования.
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