https://ria.ru/20210902/putin-1748352447.html

Путин призвал избавить малые аэропорты от избыточных требований

Путин призвал избавить малые аэропорты от избыточных требований - РИА Новости, 02.09.2021

Путин призвал избавить малые аэропорты от избыточных требований

Президент России Владимир Путин поручил правительству избавить малые аэропорты от избыточных требований в работе, но не в ущерб безопасности. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:30

2021-09-02T13:30

2021-09-02T13:30

экономика

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству избавить малые аэропорты от избыточных требований в работе, но не в ущерб безопасности.Выступая в четверг на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО), Путин напомнил, что малые аэропорты обязаны выполнять те же требования, что и крупные авиационные хабы или почти такие, в том числе по защите и безопасности инфраструктуры, наличию специальных групп быстрого реагирования и так далее."Я прошу правительство внимательно изучить этот вопрос, по возможности избавить малые аэропорты от избыточных, именно избыточных, обременительных требований в работе. Конечно, чтобы ни у кого не было глупых мыслей, не в ущерб безопасности, это само собой разумеется", - сказал Путин.По его словам, если внимательно изучить инструкции и правила, то можно найти явно избыточные и обременительные для малых аэропортов требования.

https://ria.ru/20210902/putin-1748345084.html

https://ria.ru/20210902/putin-1748341331.html

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экономика, владимир путин